Sferturile de finală se vor disputa în luna februarie a anului viitor.

Tragerea la sorţi de marţi, de la sediul FR Handbal, a stabilit meciurile din sferturile de finală ale Cupei României.

Potrivit tragerii la sorţi, în sferturile de finală, programate tot în manşă unică, se vor duela:

CSM Oradea – Dinamo Bucureşti

CSM Bucureşti – Minaur Baia Mare

Steaua Bucureşti - CSM Vaslui

SCM Poli Timişoara – Potaissa Turda.

Campioana en-titre Dinamo este și deținătoarea Cupei

Partidele vor avea loc în 12 februarie 2026, iar câştigătoarele se vor califica la Turneul Final Four. 

În caz de egalitate la finalul timpului regulamentar de joc, câştigătoarea va fi stabilită în urma aruncărilor de la 7 metri.

În 2025, Cupa României a fost câştigată pentru a noua oară de campioana Dinamo Bucureşti, după finala cu vicecampioana Potaissa Turda (39-27).

