Probleme la Wimbledon 2019! Mai multe jucatoare au reclamat asta. Mihaela Buzarnescu s-a plans si ea

Wimbledon 2019 a inceput, insa jucatoarele au semnalat o problema serioasa.

Karolina Pliskova, Mihaela Buzarnescu si Caroline Wozniacki sunt extrem de nemultumite dupa primele meciuri jucate la Grand Slam-ul de la Londra. Acestea s-au plans de faptul ca iarba este mult prea inalta, iar mingea nu sare asa cum ar trebui.

"Iarba este foarte inalta si asta face ca mingea sa nu sara foarte mult", a spus Pliskova dupa primul meci de la Wimbledon.

Mihaela Buzarnescu s-a alaturat si ea jucatoarelor care s-au plans de starea terenurilor.

"Iarba nu a fost tunsa ca de obicei, iar terenurile sunt foarte lente", a spus Miki.

Caroline Wozniacki a explicat ca pe terenul 2 lucrurile sunt si mai complicate.

"Terenul cu numarul doi este mult mai lent in comparatie cu ce se intampla pe celelalte arene. Asta are o mare influenta in jocul nostru. Nu este confortabil sa joci la un Grand Slam in conditii diferite", a fost comentariul danezei Wozniacki.