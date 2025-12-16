Cu 15 etape scurse, Interul antrenat de românul Cristi Chivu este lider în Serie A cu 33 de puncte, cu doar unul mai mult decât AC Milan, rivala de moarte din oraș.



Ultimul succes al nerrazzurilor a venit duminică, 14 decembrie, într-un meci cu Genoa, echipa patronată de românul Dan Șucu. Scorul a fost 2-1, stabilit de golurile semnate de Yann Bisseck (6'), Lautaro Martinez (38') și Vitor Oliveira (68').



Fostul antrenor de la Inter a văzut ce face Chivu și a reacționat imediat



Succesele lui Chivu nu au trecut neobservate în Italia. Andrea Stramaccioni, fost antrenor al lui Inter în sezonul 2012-2013, l-a lăudat pe tehnicianul român într-un interviu acordat Gazzettei dello Sport.



Italianul în vârstă de 49 de ani consideră că actualul lider al campionatului e una dintre favoritele la titlu. Cât despre Cristi Chivu, laudele au fost „fără număr”.



„Până acum a fost frumos și foarte echilibrat, nici nu aș fi spus că poate fi atât de echilibrat în decembrie. Primele patru clasate au pierdut deja 14 meciuri la un loc. E mult, nu s-a mai întâmplat de 20 de ani și asta îți dă măsura echilibrului actual.



Cred că toate cele patru din frunte au regrete. Milan pentru punctele pierdute cu echipele mici, Napoli pentru prestațiile din deplasare, Inter pentru partidele dominate și pierdute, Roma pentru unele greșeli plătite foarte scump în meciurile directe.



Chivu lucrează foarte bine atât pe teren, cât și la nivelul mental al echipei. Inter traversează cu siguranță o perioadă bună din toate punctele de vedere. Astăzi, în această mini-pauză înainte de Supercupa, mi se pare echipa cea mai în formă, chiar dacă la reluare are un program infernal cu Atalanta, Bologna și Napoli (plus Parma) în doar 15 zile.



Îi văd pe Inter și Napoli ca principali favoriți, la același nivel. Dar Nerazzurri m-au convins mai mult per ansamblu până acum. Milan este al treilea „incomod”, cu un antrenor excelent și cu avantajul că nu are cupele europene. Însă are nevoie de cel puțin un atacant, dacă nu de doi. Dacă rămâne lipit de vârf până la derby-ul din martie... atunci nimic nu va fi imposibil”, a spus Stramaccioni.



Pentru Cristi Chivu urmează acum Supercupa Italiei, competiție în care antrenorul român are șansa de a cuceri primul trofeu din cariera sa de tehnician. Inter va juca în semifinale împotriva Bolognei, iar meciurile se văd LIVE și în exclusivitate pe VOYO.

Supercupa Italiei îl poate umple pe Chivu de bani!



În semifinale, Napoli va întâlni AC Milan joi, 18 decembrie, de la ora 21:00, iar a doua zi, la aceeași oră, Bologna se va duela cu Inter Milano, meciul care marchează debutul lui Cristi Chivu în Supercupa Italiei. În caz de egalitate după 90 de minute, calificarea se va decide direct la loviturile de departajare, fără prelungiri. Finala este programată luni, 22 decembrie.



Gazdele saudite au pus la bătaie un pot total de 22,5 milioane de euro, potrivit „Calcio e Finanza”. Echipele eliminate în semifinale vor primi câte 2,4 milioane de euro, finalista învinsă va încasa 6,7 milioane, iar câștigătoarea trofeului va lua 9,5 milioane de euro.



În plus, campioana poate ajunge la un total de aproximativ 11 milioane de euro, dacă va disputa și un meci amical cu deținătoarea Supercupei Arabiei Saudite, pentru care este prevăzut un bonus suplimentar de 1,5 milioane.



Inter a câștigat de opt ori Supercupa Italiei, la egalitate cu AC Milan. Competiția va fi transmisă în direct pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro!

