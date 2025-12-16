Sportul nostru are o listă lungă a celor care și-au irosit potențialul. Pentru că, după cum bine se știe, munca bate talentul, atunci când talentul nu muncește suficient de mult. Iar în România, mulți consideră că „munca e pentru fraieri“. Din păcate!

Acum, la FCSB, prinde contur încă un caz tragic – din punct de vedere strict fotbalistic – pentru sportul nostru. Pentru că Octavian Popescu, despre care mulți aveau impresia că va rupe norii, a intrat pe o pantă descendentă de foarte mult timp. Și nici nu sunt semne că fostul internațional de tineret realizează că e pe „tobogan“. Fiecare apariție a sa pe teren, pentru FCSB, reconfirmă că Tavi Popescu e „pierdut în ceață“.

Gigi Becali dă vina pe tiktok!

Firește, primul care „fierbe“, când vede ce s-a ales de un jucător promițător, în care își punea mari speranțe, e Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera visa la niște milioane de euro, pe care să le încaseze, la un moment dat, pentru transferul fotbalistului său. Acum însă, inclusiv Gigi Becali s-a convins că Tavi Popescu are o problemă gravă de tot.

„N-ai ce să faci. Dacă am un anturaj care mă ține tra-la-la și stau pe TikTok până la ora 02:00, nu mai joc fotbal. Băi, cine are TikTok, nu poate să joace fotbal. Poate să se dea el peste cap și ce vrea el. Ai TikTok, fotbal nu mai joci! Ai Facebook, nu mai joci fotbal. Pentru că eu, dacă am TikTok, mintea mea e la ce am văzut și emoția mea este în toate alea. Orice nebun își dă cu părerea, orice nebun este împărat, orice nebun se crede puternic, orice nebun se face șmecher. Și atunci, el vede alea. Mintea e otrăvită. Și nu doar că nu ai timp, dar când ești pe terenul de fotbal, mintea ta zboară acolo, ea este deja acaparată. Ce fotbal să mai joci după aia? După aia, ai niște prieteni, stai cu ei și comunici, te apucă 2-3 noaptea. Când te duci pe teren, varză“, a fost explicația oferită de Gigi Becali, la Fanatik, pentru prăbușirea lui Tavi Popescu.

În acest sezon, fotbalistul de 22 de ani a avut 22 de apariții pentru FCSB. Bilanțul său? Modest de-a dreptul: 0 goluri și 2 pase de gol, în 794 de minute.

