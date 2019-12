Aparitie de SENZATIE a Simonei Halep la Gala Tenisului Romanesc! Sportiva a venit la bratul iubitului, afisand un zambet larg | FOTO

Simona Halep si Toni Iuruc au venit la Gala Tenisului Romanesc.

Gala Tenisului Romanesc are loc in aceasta seara si Simona Halep a venit insotita de Toni Iuruc. Cei doi au pasit la brat pe covorul rosu, ambii afisand un zambet larg.

Cei doi formeaza un cuplu din acest an si s-au afisat pentru prima data impreuna la Wimbledon. Toni Iuruc are 40 de ani, este mmilionar si a mai fost casatorit in doua randuri.

Simona Halep debuteaza in noul sezon la turneul de la Adelaide, ce are loc in perioada 12-18 ianuarie 2020.