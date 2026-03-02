Echipa roș-albastră va evolua în play-out pentru prima dată în istoria clubului. La o zi după victoria obținută în deplasare împotriva celor de la UTA Arad, scor 4-2, patronul bucureștenilor a discutat despre viitorul președintelui Consiliului de Administrație al clubului.

Gigi Becali a transmis că nu dorește să îl învinovățească pe oficialul în vârstă de 60 de ani, însă simte nevoia unor schimbări majore pentru a aduce un suflu nou în zona de monitorizare a jucătorilor.

Problemele din linia mediană

Finanțatorul a explicat că echipa a suferit la mijlocul terenului și a evidențiat cum ezitările în a perfecta mutări importante pe piața transferurilor au afectat rezultatele. Patronul susține că i-a cerut clar lui MM aducerea unor mijlocași de valoare, însă oficialul campioanei a ezitat, iar acest lucru a costat-o pe FCSB.

„Eu am văzut un lucru, nu că vreau să dau vina pe MM, că e al meu, ci doar spun ce s-a întâmplat. Eu am tras un semnal de alarmă. ‘Băi, nu avem mijlocul terenului’. Și aseară dacă stai să te gândești. Au scăpat ăia au dat gol, pe urmă era să dea și gol pentru 2-1. Nu are voie să se întâmple așa ceva! Înseamnă că mijlocul terenului e slab.

Atunci eu am tras un semnal de alarmă și i-am zis lui MM: ‘Vreau doi mijlocași’. L-am luat pe Joao Paulo, dar mai luăm încă unul. L-a adus pe Ofri Arad. Eu am tras semnalul de alarmă și el, MM, l-a adus, dar de unde să știe el că ăla nu are egalizare la mușchi, că nu știu ce, că nu știu cum. Până a intrat ăla în joc s-a întâmplat ce s-a întâmplat. S-a dus puiul cu ața.

Meme are și el o vârstă, acolo trebuie băieți tineri care să stea să cerceteze toată ziua. Nu-l critic pe Meme, doar spun cum s-a întâmplat, repet. ‘Bă, Mihai, am luat un milion pe Șut, dau 1,5 milioane de euro pe un mijlocaș bun’. Îmi zicea că ar costa bani. ‘Da, mă, dau, 1,5 milioane de euro, dau, nu e problemă pentru un mijlocaș’. El a întârziat și noi am jucat ba cu Baba, ba cu ăla, și nu merge așa. E o treaptă la care deja trebuie să mă gândesc”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.