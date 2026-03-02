Lider în cursa pentru Trofeul Zamora acordat portarului din Spania cu cele mai puține goluri încasate în acest sezon, Ionuț Radu are parte de un sezon de vis la Celta Vigo, echipă care l-a transferat în vară.

Presa din Spania: Ionuț Radu, pe lista lui Juventus

Pe locul 6 în LaLiga și calificată în optimile de finală din Europa League, Celta Vigo poate obține o sumă importantă de bani în schimbul lui Ionuț Radu, în vară. Fichajes scrie că Juventus este "puternic interesată" de achiziționarea portarului naționalei României.

"Juventus nu a făcut încă o ofertă oficială, dar interesul este puternic. Dacă se va materializa o propunere convingătoare, Celta Vigo va trebui să pună în balanță ambițiile pe plan sportiv și oportunitatea financiară", notează spaniolii.

Fichajes adaugă că "Juventus caută un portar cu experiență, care să cunoască Serie A și cu capacitatea de a intra în poartă din primul moment. Radu îndeplinește toate condițiile".

Pentru Radu ar putea fi o revenire în Italia. În 2013, la doar 16 de ani, era cumpărat de Inter Milano, club de care a rămas legat prin contract timp de aproape 12 sezoane. Pe lângă 5 meciuri strânse la prima echipă a lui Inter, fostul căpitan al naționalei U21 a României a mai apărat în Italia la Genoa, Avellino, Venezia și Cremonese.

Titularul obișnuit al lui Juventus din acest sezon este Michele Di Gregorio (28 de ani), transferat definitiv de la Monza, vara trecută, pentru aproximativ 15 milioane de euro. În lotul lui Luciano Spalletti se mai află portarii Mattia Perin (33 de ani) și Carlo Pinsoglio (35 de ani).

Juventus se află pe locul 6 în Serie A după 27 de etape, însă păstrează șanse pentru o calificare în Liga Campionilor.