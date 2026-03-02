Mai multe competiţii de baschet şi de fotbal, inclusiv Finalissima din 27 martie de la Doha, vor avea de suferit în urma atacurilor americane şi israeliene asupra Iranului şi ripostei iraniene lansate asupra Peninsulei Arabice, scrie Reuters.

Meciul de fotbal dintre campioana europeană Spania şi câştigătoarea trofeului Copa America, Argentina, era programat pentru 27 martie pe stadionul Lusail din Doha, dar Federaţia de Fotbal din Qatar a anunţat amânarea tuturor turneelor, competiţiilor şi meciurilor, începând de duminică şi până la o nouă notificare.

Decizia finală privind amânarea meciului aparţine organizatorilor evenimentului, UEFA şi CONMEBOL - organismele de conducere ale fotbalului pentru Europa şi, respectiv, America de Sud.

Tot sportul e dat peste ca în Orientul Mijlociu

Federaţia de Fotbal din Bahrain şi-a amânat toate meciurile până la o nouă notificare, în timp ce Confederaţia Asiatică de Fotbal a anunţat duminică amânarea meciurilor din Liga Campionilor Asiei Elite din regiune.

Liga Campionilor Asiei 2, aflată în faza sferturilor de finală, a fost, de asemenea, afectată, alături de meciurile din Challenge League - a treia competiţie continentală intercluburi din Asia ca nivel.

Pe lângă fotbal, Euroliga masculină de baschet a anunţat, de asemenea, anularea turneului de calificare NextGen EuroLeague de la Abu Dhabi, invocând preocupări legate de siguranţa şi securitatea participanţilor.

''După o evaluare atentă şi consultări continue cu autorităţile şi părţile interesate relevante, s-a stabilit că anularea evenimentului este cea mai responsabilă acţiune în acest moment'', a precizat Euroliga, potrivit Agerpres.

Organismul mondial de conducere a baschetului (FIBA) a anulat, de asemenea, luni patru meciuri în regiune, înainte de a doua fereastră a turneului de calificare asiatic din Cupa Mondială 2027 de la Beirut. Printre acestea se numără Irak contra Iordaniei şi Siriei în Grupa C, precum şi Liban împotriva Indiei şi Qatarului în Grupa D.

Ţările din Orientul Mijlociu sunt în alertă maximă de sâmbătă, când SUA şi Israelul au lansat atacuri aeriene împotriva Iranului, menite să diminueze capacitatea militară a acestei ţări. Iranul a ripostat atacând ţinte americane din regiune, inclusiv în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită şi Qatar.