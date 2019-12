Halep vrea sa dea ora exacta la JO de la Tokyo! Tenismena si-a etalat ceasul cu 164 de diamante la Gala Tenisului

Simona Halep a primit titlul de jucatoare anului in Romania.

Campioana de la Wimbledon a atras toate privirile la Gala Tenisului Romanesc, unde a urcat pe scena alaturi de iubitul ei, Toni Iuruc.

Halep este recunoscuta ca fiind o mare impatimita a ceasurilor si bijtuteriilor de lux. Ea si-a accesorizat tinuta din seara Galei cu un ceas Hublot cu 164 de diamante in valoare de 23.000 de euro.

"Vreau sa multumesc federatiei care a fost mereu alaturi de noi si bineinteles domnului presedinte Ion Tiriac. Chiar daca nu e aici, e mereu alaturi de noi. Vreau sa le multumesc tuturor celor prezenti. E o mare onoare sa fiu pe scena. Am avut noroc de multi oameni care m-au ajutat sa ajung aici. E un moment frumos sa ma uit in spate, am avut un rezultat remarcabil, cu trofeul de la Wimbledon. Doar in vis ma gandeam la asta. Ma bucur ca mi-am indeplini visul. A fost cel mai bun an din cariera", a spus Simona Halep dupa ce a primit premiul pentru jucatoarea anului in Romania.

Tenismena a anuntat ca nu va participa la Fed Cup anul viitor, obiectivul principal fiind o medlaie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde va participa la probele de simplu, dublu si dublu mixt.

Halep va debuta in noul sezon la Adelaide, turneu ce se desfasoara in perioada 12-18 ianuarie.