Apare o noua FORTA la dublu?! Halep si Kerber le-au SPULBERAT pe favoritele Mertens/Sabalenka: 7-5, 7-5! Meci de senzatie facut de cele doua

Tenismena romana s-a calificat cu Caroline Garcia, dupa ce a pierdut primul set si a acuzat probleme medicale, iar acum a reusit o noua prestatie de senzatie, de aceasta data la dublu, alaturi de Angelique Kerber.

Cele doua s-au duelat cu castigatoarele Australian Open 2021, Elise Mertens/Aryna Sabalenka si s-au impus in doua seturi: 7-5, 7-5. Astfel Halep si Keber s-au calificat in optimile de finala la dublu la Miami Open.

Simona and Angie take the 1st set over the #1 doubles team! Moni has to be proud! pic.twitter.com/0rpfInEkpm