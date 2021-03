Ghinion teribil pentru Simona Halep la Miami: cu cine va juca primul meci | Echipa de 5 Grand Slam-uri: Halep va face pereche cu Angelique Kerber la dublu 

Simona Halep va juca alaturi de Angelique Kerber in proba de dublu a turneului WTA 1000 de la Miami.

Simona Halep si-a aflat primele adversare in turneul WTA 1000 de la Dubai. Numarul 3 WTA in proba de simplu si 135 la dublu a luat decizia de a face echipa cu Angelique Kerber in proba de dublu feminin.

Echipa Halep / Kerber nici ca putea sa aiba parte de oponente mai dificile in primul tur; adversare le vor fi Elise Mertens / Aryna Sabalenka, favoritele numarul 1 si proaspete campioane de Grand Slam, dupa victoria de la Melbourne.

Halep / Kerber vs. Mertens / Sabalenka in primul tur



Simona Halep si Angelique Kerber au stiluri de joc similare si insumeaza cinci titluri de Grand Slam castigate, dar in proba individuala. Kerber a castigat in 2016 atat Australian Open, cat si US Open si si-a trecut in cont Wimbledon-ul din 2018, an in care Halep bifa primul sau triumf intr-un turneu de mare slem, la Roland Garros, succes urmat de Wimbledon-ul adjudecat in 2019.

In turneul de simplu, Simona Halep va infrunta invingatoarea partidei dintre Caroline Garcia si Mihaela Buzarnescu. "Miki" (137 WTA) s-a calificat eroic pe tabloul principal, dupa o victorie scor 2-6, 7-6, 7-5 in fata numarului 125 mondial, Anna-Lena Friedsam. Sportiva din Germania a pierdut confruntarea, desi a condus cu 5-2 in setul decisiv.

Duelul dintre Caroline Garcia si Mihaela Buzarnescu va incepe miercuri, 24 martie in jurul orei 21:30, fus orar romanesc. Impotriva Mihaelei Buzarnescu, Simona Halep are un palmares direct favorabil, scor 2-0 la meciurile directe, dar nu a infruntat-o niciodata pe hard, pe cand Caroline Garcia este o adversara cu care Halep s-a duelat de mai multe ori, reusind sa o invinga de patru ori pe suprafata dura si de sase ori in total, palmaresul direct indicand un scor de 6-1 in favoarea romancei.