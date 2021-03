"Mi-ar placea sa joc ultimul meci al carierei la Roland Garros!" | Simona Halep a dezvaluit ce o enerveaza la Darren Cahill si cum petrece dupa marile victorii

Aflata la Miami cu ocazia turneului WTA 1000 din Florida, Simona Halep a oferit pentru WTA o serie de raspunsuri colorate la intrebarile atipice puse de fanii sai din toate colturile lumii.

"Care este titlul WTA pe care nu il ai in palmares, dar ai vrea sa-l castigi?"

"Miami este titlul pe care vreau din tot sufletul sa il castig."

"La ce turneu ai vrea sa te retragi si de ce?"

"Mi-ar placea sa-mi joc ultimul meci al carierei la Roland Garros, pentru ca e Grand Slam-ul meu preferat si acolo am castigat primul meu titlu de mare slem."

"Care este amintirea preferata cu Darren si care sunt lucrurile pe care le gasesti amuzante si enervante la el?"

"O sa incep cu partea enervanta: nu ma lasa sa vorbesc in timpul meciurilor si fac asta destul de des, deci primesc pedepse pentru asta. Partea buna la Darren e ca zambeste mereu si gandeste pozitiv, indiferent de ce vine."

"Care a fost materia ta preferata?"

"Materia mea preferata in scoala a fost matematica; imi place sa gasesc unghiurile si sa rezolv probleme."

"Daca ai putea sa-i dai un sfat Simonei care avea 8 ani, care ar fi acela?"

"Sa fie mai relaxata si sa se bucure de timpul petrecut pe teren. La 8 ani, nu ma bucuram prea mult de asta, iar azi sunt trista ca n-am facut-o."

"Cum celebrezi o victorie mare sau un trofeu castigat?"

"Sarbatoresc impreuna cu oamenii apropiati mie, prieteni si familie; nu petrec, de regula, dar uneori, la finalul anilor, cand e posibil, organizez o petrecere mare cu toti."

"Care sunt planurile tale dupa ce te retragi din tenis?"

"Nu am inca vreo idee, vreau sa joc in continuare, pentru ca iubesc acest sport si sunt in continuare pregatita din punct de vedere fizic."

"Animalul preferat?"

"Pinguinul."

"Care este jucatoarea din trecut impotriva careia ti-ai fi dorit sa joci?"

"In mod clar, Justine Henin, a fost idolul meu si sunt foarte trista ca n-am putut sa o infrunt nici macar o data."

"She was my idol, and I'm really sad that I could not play against her."@Simona_Halep answers her Fan Mail! ????

Presented by @Cambridge_FX pic.twitter.com/OvULjuAbIZ