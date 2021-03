"Starea mea se inrautateste, vom vedea cum voi rezista!" | Moment critic pentru Simona Halep la Miami: durerile la umar au dus-o aproape de abandon 

Simona Halep a fost foarte aproape sa abandoneze in turul 2 la Miami din cauza unor dureri la umarul drept.

Simona Halep a castigat primul meci la Miami, scor 3-6, 6-4, 6-0 in defavoarea Carolinei Garcia, dar succesul nu a venit fara dureri fizice. Daca in Australia a acuzat dureri in zona lombara, Simona a fost acum indurerata in zona umarului drept, lucru care a contribuit la cateva break-uri obtinute usor de sportiva din Franta.

La scorul de 3-6, 1-2, Simona Halep a solicitat interventia medicului, care a masat-o in zona umarului drept, efectuand miscari de rotire a bratului pentru a observa care este locul care ii provoaca durere Simonei. Halep a fost surprinsa de camere avand grimase de durere si disconfort, moment in care tensiunea posibilului abandon plutea in aer. Insa romanca a revenit mai puternica din acel moment, reusind sa schimbe drastic cursul jocului.

Not a good sign as Simona calls for the physio for her shoulder. Hopefully nothing too serious and only a little sore from not playing for so long.#MiamiOpen pic.twitter.com/StFDUBODjk — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) March 25, 2021

"Am avut probleme pe serviciul si cu umarul, asadar atentia mea s-a dus putin inspre durere. Dupa aceea, am inceput sa ma relaxez, sa nu ma mai gandesc la rezultat, doar sa-mi las bratul putin mai moale; apoi am inceput sa o misc mai bine inspre forehand si am inceput sa capat increderea ca pot sa revin. Cand am venit aici nu simteam durere, eram intr-o stare foarte buna. Acum se inrautateste putin. Simt durerea cand servesc, deci voi incerca sa fac cat de multa recuperare va fi posibil pentru a servi mai bine, pentru ca azi serva mea a fost foarte lenta. Vom vedea cum voi rezista in urmatoarele zile," a relatat Simona Halep in cadrul conferintei de presa de dupa meci.

Victoria cu Caroline Garcia a fost a 400-a pe tablourile principale ale turneelor WTA si i-a adus Simonei 65 de puncte WTA si un cec in valoare de $26,000. In cazul in care va trece de Sevastova, cecul Simonei Halep va urca la $40,000.

"Sunt foarte fericita sa aud ca am ajuns la 400. E impresionant ca am castigat atatea meciuri pe tablourile principale. Am multi ani in top, de asemenea. Cand infrunt momente grele pe teren, stiu ce am de facut. Am invatat in acele 400 de victorii," a afirmat Halep la Miami, potrivit Treizecizero.