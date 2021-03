LIVE DE LA 23:00 | Simona Halep debuteaza la Miami! Profilul primei adversare, Caroline Garcia: scorul intalnirilor directe este socant 

Simona Halep isi incepe in aceasta seara parcursul in competitia WTA 1000 de la Miami, Florida.

Simona Halep debuteaza astazi in proba individuala a turneului WTA 1000 de la Miami. Adversara sa din turul 2 va fi Caroline Garcia (27 de ani, 51 WTA), pe care o conduce cu 6-1 la scorul meciurilor directe. Frantuzoaica a acces in runda secunda dupa o victorie obtinuta in mod categoric in defavoarea Mihaelei Buzarnescu, scor 6-1, 6-2 in doar 64 de minute de joc.

Halep si Garcia s-au mai duelat de cinci ori pe suprafata dura pana in prezent, de patru ori iesind invingatoare jucatoarea nascuta in Constanta. Ultima confruntare directa dintre cele doua a avut loc in 2019, cand Halep a invins-o in semifinalele Fed Cup, scor 6-7, 6-3, 6-4 intr-o partida desfasurata la Rouen.

Simona Halep si Caroline Garcia vor pasi pe terenul 1 de indata de se va incheia duelul dintre Marta Kostyuk si Aryna Sabalenka.

Simona Halep vs. Caroline Garcia se joaca astazi, nu mai devreme de ora 23:00



La varsta maturitatii in cariera sa de tenismena profesionista, Caroline Garcia se mandreste cu 7 titluri WTA de simplu adjudecate in palmares, dintre care cel mai rasunator ramane trofeul obtinut la Beijing, in 2017, tocmai dupa o finala cu Simona Halep. In proba de dublu insa Garcia este campioana de Grand Slam, reusind aceasta performanta in 2016, la Roland Garros, alaturi de conationala sa, Kristina Mladenovic. In 2018, Caroline Garcia a urcat pana pe locul al patrulea in clasamentul WTA.

Cu o inaltime de 1,77 metri, Caroline Garcia este o jucatoare tenace, aratand de-a lungul timpului niveluri de anduranta fizica ridicata. Dreptace, Garcia se situeaza la un nivel inalt calitativ in ceea ce priveste jocul la fileu si practica, in ansamblu, un tenis complet, fara a se baza pe o anumita arma a jocului sau in mod predominant. In prezent, Caroline este antrenata de tatal ei, Louis Paul Garcia.

Invingatoarea meciului Simona Halep vs. Caroline Garcia isi va asigura un cec in valoare de $26,000 si ar urma sa se dueleze in faza 16-imilor de finala cu Anastasija Sevastova (57 WTA) / Cori Gauff (36 WTA).

Halep vs. Garcia va fi transmis live text pe www.sport.ro.