"Nu am jucat de la Melbourne si se simte ca nu pot sa-mi gasesc ritmul!" | PRIMA REACTIE a Simonei Halep dupa meciul-rollercoaster castigat contra Carolinei Garcia 

Simona Halep a supravietuit testului dificil al turului doi de la Miami, desi a cerut time-out medical din cauza unor dureri la umar.

Simona Halep a reusit a saptea victorie in defavoarea Carolinei Garcia, din opt intalniri directe, dar a fost nevoie de un rollercoaster fizic si emotional pentru a putea bifa aceasta cifra.

Turul 2 de la Miami nu a fost un meci usor pentru Halep, care a cedat primul set, 3-6 si a salvat in setul doi in-extremis o minge de break care, fructificata, ar fi dus-o pe frantuzoaica la set si doua break-uri in fata.

Dupa un time-out medical cerut de Simona pentru a-si trata durerile din zona umarului drept, Halep a revenit mai prezenta in meci si a inceput sa se apropie mai mult de linia de fund a terenului, sporind agresivitatea, dar mai ales variindu-si jocul astfel incat solutiile sportivei din Hexagon sa se rareasca numeric.

"Am jucat de atatea ori impotriva Carolinei, ma astept mereu la meciuri grele cu ea; serveste bine, iar serva mea nu a fost prea buna azi. Am fost sub presiune, dar in setul doi am schimbat tactica, am facut-o sa se miste mai mult si a inceput sa rateze niste mingi. In setul trei, m-am relaxat si am inceput sa imi recapat increderea", a declarat Simona Halep in cadrul interviului oferit pe suprafata terenului, imediat dupa incheierea partidei.

"Nu am jucat de la Melbourne si se simte ca nu pot sa gasesc foarte bine ritmul de joc; am dureri la nivelul umarului drept, dar sunt aici sa lupt si sa castig fiecare meci", a adaugat numarul 3 WTA.