"Grand Slam-uri si medalii olimpice" | Simona Halep a facut declaratia care anunta caderea sa in clasamentul WTA in acest an

Simona Halep si-a schimbat prioritatile, incepand cu acest sezon.

Anul 2021 reprezinta anul schimbarilor de prioritate pentru Simona Halep. La fel ca multe alte jucatoare experimentate, romanca declara ca isi va concentra atentia asupra marilor turnee, lasand clasamentul WTA pe un plan secundar.

"Pentru mine, obiectivul este un Grand Slam, daca este posibil sa castig unul din nou. Si Jocurile Olimpice din acest an, pentru ca imi doresc foarte mult pentru cariera mea sa am o medalie. Asa ca acum sunt interesata de turnee mai mult decat de clasament", a dezvaluit Simona Halep in ultima conferinta de presa la care a participat inainte sa-si inceapa seria meciurilor de la Miami, care va debuta joi-seara, nu mai devreme de ora 23:00.

Cat despre pozitia sa inalta in clasamentul WTA de-a lungul ultimilor, ani, Simona Halep a subliniat relevanta constantei din jocul sau, dar si grija pe care si-a purtat-o din punct de vedere fizic. "Cred ca am facut o treaba buna pentru ca am ramas foarte concentrata pe ceea ce trebuie sa fac. De asemenea, am fost foarte profesionista cu corpul meu. Am avut grija de fiecare data cand am avut o mica problema, asa ca, slava Domnului, nu am avut accidentari grave. Bineinteles, am avut niste accidentari pentru ca este normal jucand in fiecare saptamana un turneu. Dar am avut grija foarte bine de toate. De aceea simt ca am avut constanta", a adaugat numarul 3 WTA.

"Mai mult, jocul meu se bazeaza pe a simti mingea tot timpul, fara a gresi prea mult. Deci, probabil, pentru mine este mai usor sa am in fiecare saptamana un nivel bun de tenis. Nu pot spune ca la unele turnee am jucat foarte prost. Tot timpul am jucat un tenis bun si de aceea am avut incredere ca in fiecare an pot avea aceleasi rezultate sau chiar mai bune. Constanta, cred eu, ramane in stilul meu de joc si de aceea am putut ramane atat de concentrata asupra a ceea ce trebuie sa fac", a completat Simona Halep, potrivit Eurosport.

Simona Halep joaca in turul 2 al probei de simplu la Miami impotriva frantuzoaicei Caroline Garcia (27 de ani, 51 WTA), pe care o conduce cu 6-1 la meciurile directe. Partida va incepe nu mai devreme de ora 23:00 si va fi transmisa live text pe www.sport.ro.