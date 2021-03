Darren Cahill, sincer dupa meciul de infarct castigat de Simona Halep in turul 2 la Miami: "Nu ma deranja!" 

Darren Cahill este trup si suflet alaturi de Simona Halep la Miami.

Calificarea in turul 3 la Miami nu a venit usor pentru Simona Halep, care a acuzat probleme serioase la umarul drept. Meciul complicat de trei seturi cu Caroline Garcia a fost urmarit din tribune de antrenorul sau australian, Darren Cahill, cu care jucatoarea din Constanta a schimbat multe priviri lungi in timpul primelor doua seturi.

Imediat dupa meci, Darren Cahill a publicat o imagine in care se arata intins pe gazonul stadionului Hard Rock din Miami, bucurandu-se de linistea care vine dupa o victorie mult muncita, intr-un meci stresant, adjudecat scor 3-6, 6-4, 6-0 de catre Simona Halep.

"Nu ma deranja!" a scris antrenorul originar din Adelaide in descrierea fotografiilor publicate pe Instagram, care au adunat peste o mie de aprecieri.

In timpul celui de-al doilea set al meciului Halep vs. Garcia, camerele de luat vederi l-au surprins pe Darren Cahill lasand capul in jos si evitand contactul vizual cu Simona, limbajul comportamental relevandu-i trairile interioare oscilante pe care le-a experimentat pe fondul scorului si al nivelului de joc insuficient de constant aratat de Simona Halep.