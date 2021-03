Fost numar 11 WTA, urmatoarea adversara a Simonei Halep la Miami | De la ce ora se va juca meciul din turul 3: in caz de victorie, Halep ar putea juca din nou cu Swiatek 

Simona Halep nu va avea parte de o misiune facila in vreun meci pe care il va disputa la turneul WTA 1000 de la Miami.

Simona Halep va primi replica Anastasijei Sevastova (57 WTA) in turul 3 al turneului WTA 1000 de la Miami. Sportiva din Letonia a invins-o in trei seturi pe revelatia circuitului WTA, Cori Gauff (16 ani, 36 WTA), scor 1-6, 6-2, 6-3.

Meciul din 32-imile de finala ale competitiei din Florida dintre Halep si Sevastova se va desfasura sambata, 27 martie, la o ora care urmeaza sa fie anuntata de organizatori. Cele doua s-au mai intalnit de noua ori in meciuri oficiale, romanca triumfand de sase ori. In ceea ce priveste partidele disputate pe hard, Simona Halep o conduce pe Anastasija Sevastova cu 3-2.

Istoricul meciurilor dintre Simona Halep si Anastasija Sevastova (6-3)



2018, optimi Doha: 6-4, 6-3 pentru Simona Halep

2017, optimi Cincinnati: 6-4, 6-3 pentru Simona Halep

2017, semifinale Madrid: 6-2, 6-3 pentru Simona Halep

2017, sferturi Stuttgart: 6-3, 6-1 pentru Simona Halep

2016, finala Bucuresti: 6-0, 6-0 pentru Simona Halep

2011, optimi Luxemburg: 6-2, 6-2 pentru Anastasija Sevastova

2011, 32-imi Copenhaga: 6-7, 7-6, 6-0 pentru Simona Halep

2010, optimi Bad Gastein: 5-7, 6-1, 5-0 ret. pentru Anastasija Sevastova

2009, 32-imi La Palma: 6-2, 7-6 pentru Anastasija Sevastova

Halep si Sevastova au incasat cate $26,000 pentru calificarea in turul 3, suma la care se vor adauga $14,000 pentru invingatoarea din aceasta partida. In optimi, jucatoarea mai buna dintre cele doua o va infrunta pe invingatoarea duelului Ana Konjuh (338 WTA) vs. Iga Swiatek (16 WTA).

Sevastova are 4 titluri WTA in palmares, iar cea mai inalta clasare atinsa in ierarhia mondiala ramane pozitia 11 ocupata in 2018.