Anunt surprinzator al Simonei Halep! Decizia luata de romanca pe final de sezon: "M-am hotarat sa fac asta anul viitor"

Simona Halep se pregateste de Jocurile Olimpice!

Simona Halep va juca in primele trei turnee de mare slem din 2020 si in proba de dublu mixt, intrucat vrea sa isi mareasca sansele la castigarea unei medalii olimpice la Tokyo.

"Vreau sa evoluez la Jocurile Olimpice in toate probele, inclusiv la dublu mixt. De aceea am decis ca anul viitor sa joc la dublu mixt la toate turneele de Grand Slam alaturi de un jucator al carui nume inca nu il stiu", a declarat Simona Halep.

"E adevarat ca ma inscrisesem la dublu mixt si la US Open, dar, in final am decis sa ma retrag. Voi evoula deci in aceasta proba la Australian Open, apoi la Roland Garros si la Wimbledon. Sa joc dublu mixt pe iarba e putin mai periculos, pentru ca suprafata e rapida si te poti accidenta cand servesc barbatii", s-a autoavertizat Simona Halep.

Simona Halep s-a inscris la US Open 2019 si in proba de dublu mixt, alaturi de Horia Tecau. Atat Halep cat si Tecau sunt deopotriva constanteni si castigatori de Grand Slam.

Tecau este dublistul roman cu cele mai bune rezultate la nivel de mare slem, prin urmare cele mai mari sanse indica un duo Halep-Tecau la Olimpiada Japoneza din Vara anului viitor.