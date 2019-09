Simona Halep, IN PERICOL dupa eliminarea de la Beijing! Pe ce loc poate cobori romanca pe final de sezon. CALCULE COMPLETE

Simona Halep a fost eliminata in doua seturi de Ekaterina Alexandrova.

Simona Halep a pierdut in turul 2 la Beijing in fata Ekaterinei Alexandrova, scor 2-6 3-6, dupa doar o ora si 5 minute de joc.

Halep a avut din nou probleme medicale si a solicitat interventia medicului la finalul primului set. Totusi, ea a dus partida la capat.

Din cauza rezultatului slab de la China Open, Simona Halep poate cobori in clasamentul WTA.

Romanca poate ajunge pe locul 7 in topul mondial in cel mai rau caz.

Totusi, Simona Halep ar putea avea norocul sa urce pe locul 4 in clasament, in cazul in care se implinesc mai multe conditii.

Halep e acum pe 4 intr-un clasament WTA LIVE. Romanca a trecut de Naomi Osaka, insa sportiva din japonia nu e inca eliminata de la Beijing.

Cum poate cobori Halep in topul WTA

1. Bianca Andreescu poate trece de Simona Halep daca jucatoarea din Canada ajunge in sferturile de finala.

2. Naomi Osaka o va depasi pe Simona in cazul in care jucatoarea din Japonia se califica in semifinale.

3. Petra Kvitova poate trece si ea de Halep daca ajunge in finala.

4. Kiki Bertens are o sansa sa o depaseasca pe Simona, insa trebuie sa castige turneul.

Program Simona Halep pentru restul sezonului

Simona Halep are putin timp la dispozitie pentru recuperare. E inscrisa la Moscova, turneu programat intre 14 si 20 octombrie. Apoi, Turneul Campioanelor de la Shenzen e intre 27 octombrie si 3 noiembrie. Simona s-a calificat pentru al sasealea an la rand la finala WTA Race, insa anul trecut a fost nevoita sa se retraga inainte de startul competitiei.