Simona Halep, sanse mici sa mai castige un premiu important! Vezi ce poate pierde romanca dupa infrangerea de la Beijing

Din articol Sumele acordate de WTA pentru top 10 la finalul anului 2019

Pierzand in turul 2 la WTA Beijing, Simona Halep si-a redus drastic sansele de a mai incheia sezonul 2019 pe locul 1 WTA.

Astfel, Simona Halep rateaza o sansa rarisima de a castiga nu mai putin de un milion de dolari, suma acordata de circuitul WTA pentru jucatoarea care incheie anul pe prima pozitie a clasamentului mondial.

In prezent, Simona Halep se situeaza pe locul 5 WTA, pozitie care inseamna 450.000 de dolari care ar fi primit de jucatoarea din Constanta la finalul anului.

Locul 1: 1 milion de dolari

Locul 2: 700.000

Locul 3: 650.000

Locul 4: 450.000

Locul 5: 450.000

Locul 6: 350.000

Locul 7: 225.000

Locul 8: 225.000

Locul 9: 225.000

Locul 10: 225.000

Simona Halep ar putea cadea insa pana pe locul 7 dupa turneul de la Beijing in urmatoarele cazuri:

1. Bianca Andreescu ajunge in sferturile de finala.

2. Naomi Osaka se califica in semifinale.

3. Petra Kvitova ajunge in finala.

4. Kiki Bertens castiga turneul.

Locul 7 ar insemna numai 225.000 de dolari, jumatate din cat ar primi Simona daca va termina anul pe locul 5.

De notat ca Simona Halep are in continuare sanse matematice sa termine anul 2019 pe locul 1 WTA, dar sansele reale sunt extrem de scazute, avand in vedere starea fizica actuala a campioanei de la Wimbledon.

Pe Simona Halep o despart acum 1494 de puncte fata de liderul WTA, Ashleigh Barty, iar participarea Simonei la WTA Kremlin este pusa in dubiu de accidentarea suferita la Wuhan. Exceptand turneul de la Moscova, Simona Halep mai are de jucat in acest an doar Turneul Campioanelor de la Shenzhen, care se va disputa intre 27 octombrie si 3 noiembrie. Acolo, Simona ar putea castiga pana la 1500 de puncte WTA.