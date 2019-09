Andreea Mitu, salt de 351 de locuri in clasamentul WTA! Simona Halep a urcat 29 de locuri in clasamentul de dublu

Din articol Jucatoare de tenis din Romania in top 200 WTA

Romania a inceput saptamana cu doua jucatoare in prima suta WTA.

Simona Halep si Sorana Cirstea sunt cele mai in voga reprezentante ale tenisului romanesc feminin la simplu, ocupand locurile 5, respectiv 75.

Performanta Soranei Cirstea nu e de neglijat, intrucat jucatoarea nascuta la Targoviste a urcat 21 de locuri in clasamentul WTA saptamana trecuta, datorita calificarii sale in finala de la Tashkent.

Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu, la doar cativa pasi de prima suta WTA

Urmeaza in clasamentul romancelor Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu, situate pe locurile 104 si 107. Begu vine a 116-a, Tig a 119-a, iar Ana Bogdan, Gabriela Ruse si Irina Bara incheie lista celor 9 romance in top 200 WTA, clasandu-se pe locurile 131, 179, respectiv 193.

5. Simona Halep

75. Sorana Cirstea

104. Mihaela Buzarnescu

107. Monica Niculescu

116. Irina Begu

119. Patricia Tig

131. Ana Bogdan

179. Gabriela Ruse

193. Irina Bara

Andreea Mitu, salt de 351 de locuri in clasamentul WTA

Cea mai placuta surpriza vine din partea Andreei Mitu, care a castigat saptamana precedenta turneul de tenis ITF de la Arad, unde a castigat 50 de puncte WTA. Mitu a trecut in finala de la Arad de Irene Burillo Escorihuela din Spania, scor 6-7, 6-4, 6-4.

Cum arata top 10 WTA

Simona Halep a urcat o pozitie, pana pe locul 5, facand rocada pozitiilor cu Bianca Andreescu. Exceptand aceasta modificare, top 10 WTA arata la fel ca saptamana trecuta, dupa cum urmeaza:

1. Ashleigh Barty, 6446 de puncte

2. Karolina Pliskova, 6125 de puncte

3. Elina Svitolina, 5320 de puncte

4. Naomi Osaka, 5011 puncte

5. Simona Halep, 4907 puncte

6. Bianca Andreescu, 4835 de puncte

7. Petra Kvitova, 4571 de puncte

8. Kiki Bertens, 4225 de puncte

9. Serena Williams, 3935 de puncte

10. Belinda Bencic, 3738 de puncte

Romania la dublu in WTA

Avem 5 jucatoare in top 100 WTA la dublu. Raluca Olaru conduce clasamentul, fiind pe locul 39, urmata de Monica Niculescu, pe 43, succedata mai apoi de Irina Begu, pe 68, de Irina Bara, pe 80 si de Mihaela Buzarnescu, pe 96.

Simona Halep este locul 148 in clasamentul WTA de dublu, urcand 29 de locuri dupa victoria alaturi de Raluca Olaru in primul tur la Wuhan.

Marius Copil, locul 90 in clasamentul ATP

Tenismenul aradean in varsta de 28 de ani a pierdut in primul tur la Open D’Orleans, in Franta, scor 4-6, 1-6 cu Tristan Lamasine, numarul 222 ATP.

Din cauza acestei infrangeri, Marius Copil a cazut patru locuri in clasamentul ATP, pana pe locul 90.