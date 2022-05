Renumit pentru măiestria cu care reușea să lovească reverul cu o mână, Andrei Pavel a explicat, în studiourile PRO ARENA care au fost factorii care l-au condus către un joc curat de tenis, plăcut ochiului.

Fost număr 13 ATP, Andrei Pavel a primit din partea jurnalistului Andru Nenciu o rachetă Wilson Pro Staff Classic, folosită de el însuși la Roland Garros, în 1992, când a cucerit titlul de campion în proba de juniori.

Andrei Pavel: „Cu racheta de lemn trebuia să joci curat, pentru că, altfel, nu nimereai mingea cu mijlocul ei.”

„Eu cu racheta asta am câștigat, la 18 ani, Roland Garros-ul. Modelele cu care joacă mulți jucătorii de azi sunt bazate pe această rachetă. E o rachetă clasică, încă se joacă cu ea.

Are între 340-350 de grame, cu tot cu racordaj și grip. Rachetele au devenit mai profesioniste. Cei mai mulți băieți joacă cu rachete de 335-355 de grame,” a explicat Andrei Pavel, pentru Sport.ro.

„La școala noastră, noi am învățat reverul cu o mână. Idolul nostru a fost Ilie Năstase. Atunci, se juca curat. Am început tenisul cu rachetă de lemn, cu care am jucat până la 12 ani. Trebuia să joci curat, pentru că, altfel, nu nimereai mingea cu mijlocul rachetei.

Le mulțumesc antrenorilor care ne-au învățat acest tenis curat. Dinu Pescariu, Victor Hănescu, Adrian Voinea, George Cosac și Florin Segărceanu, majoritatea jucătorilor români aveau reverul cu o mână,” a declarat Andrei Pavel, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Andrei Pavel, fost număr 13 ATP, are în palmares 3 titluri ATP, câștigate în anii 1998, 2000, respectiv 2001 la Tokyo, St. Polten și Montreal. Ca antrenor, a jucat un rol important, alături de Darren Cahill, în transformarea Simonei Halep dintr-o campioană în circuitul WTA în câștigătoare de mare șlem.

