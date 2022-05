Cel mai bun tenismen român al noului secol, Andrei Pavel (48 de ani, fost număr 13 mondial) a povestit în emisiunea Poveștile SPORT.RO cum a refuzat oferta inedită lansată de germani, doritori să-l aibă ca membru în echipa țării lor de Cupa Davis.

În perioada junioratului, înainte, dar și după ce a câștigat titlul la Roland Garros, în 1992, Andrei Pavel s-a antrenat în Germania, perioadă pe care a definit-o prin singurătate și dificultăți personale.

Andrei Pavel: „N-am acceptat să-mi schimb cetățenia niciodată. Am participat la cinci Olimpiade pentru România.”

„A fost o discuție de a-mi schimba cetățenia, dar n-am acceptat asta niciodată. Am vrut să joc pentru România, sunt român. Cu toate că nu trăiam în România în acea perioadă, am venit la Cupa Davis și am participat la cinci Olimpiade.

N-am reușit să iau nicio medalie ca jucător, ci doar ca antrenor și le mulțumesc băieților, lui Horia și Florin,” a declarat Andrei Pavel, în exclusivitate pentru Sport.ro, într-un dialog cu jurnalistul Andru Nenciu.

Andrei Pavel a trecut prin cele mai dure clipe ale vieții în Germania, spre sfârșitul junioratului

„La 19 ani am suferit cea mai grea operație, la cot, în Germania, iar doctorii mi-au spus că nu voi mai juca tenis niciodată. Eram pe minus cu banii, iar după acea operație, m-am gândit că nu o să mai joc tenis. Mă gândeam fie să studiez în România, fie să rămân în Germania, ca să dau lecții de tenis,” a spus Andrei Pavel, pentru AS.

„Înainte de operația asta, am câștigat la 18 ani turneul de la Roland Garros la juniori, dar mi-era foarte greu, eram singur, eram foarte nefericit. E greu să le explic copiilor din ziua de azi. Nu aveam telefon, nu aveam cum să socializez. Stăteam în Germania singur, aveam un program foarte strict, îmi spălam hainele singur, îmi făceam mâncare singur, nici măcar nu aveam televizor. Mi-a fost foarte greu.

Șansa mea a fost că am întâlnit-o pe viitoarea soție, asta m-a ajutat să îmi revin,” a spus tenismenul din Constanța, într-o discuție cu jurnalistul Cătălin Oprișan.

Andrei Pavel, fost număr 13 ATP, are în palmares 3 titluri ATP, câștigate în anii 1998, 2000, respectiv 2001 la Tokyo, St. Polten și Montreal. Ca antrenor, a jucat un rol important, alături de Darren Cahill, în transformarea Simonei Halep dintr-o campioană în circuitul WTA în câștigătoare de mare șlem.

Urmărește și prima ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro, în care invitata jurnalistului Andru Nenciu a fost Andreea Răducan, gimnasta română medaliată cu aur și argint la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000.