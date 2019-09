Andreescu nu se astepta la asa ceva! Cadou de 133.000 de dolari: super bolidul primit de Bianca dupa ce a castigat US Open

Jucatoarea din Canada de origine romana a intrat in lumina reflectoarelor imediat dupa ce a reusit sa o invinga pe Serena Williams si sa castige primul sau turneu de Grand Slam. A fost invitata la diferite show-uri TV, a oferit numeroase interviuri, iar acum a primit si un cadou neasteptat.

Andreescu este ambasador BMW in Canada, iar producatorul german a recompensat-o dupa succesul de la US Open cu un M8 Cabriolet, un bolid al carui pret de pornire este 133.000 de dolari.

Nothing says welcome home like a BMW #M8 Cabriolet. We are happy to have #BMW Brand Ambassador @Bandreescu_ back on Canadian soil. Congratulations on the historic #USOpen win. #SheTheNorth pic.twitter.com/wwie1O5IiM