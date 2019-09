Decizie de ultim moment a Biancai Andreescu! S-A RETRAS de la Osaka: motivele invocate de campioana de la US Open

Bianca Andreescu nu va participa la turneul de la Osaka, Japonia, unde isi anuntase prezenta pe tabloul principal. Decizia de a renunta la acest turneu a fost luata si de Belinda Bencic, jucatoarea pe care Bianca a invins-o in semifinalele US Open.

Turneul de la Osaka, dotat cu premii in valoare de 823.000 de dolari va reuni 32 de jucatoare pe tabloul de simplu, incepand de luni, 16 septembrie. Campioana en-titre este Karolina Pliskova, din Cehia.

Bianca Andreescu (19 ani), locul 5 WTA este cea mai tanara jucatoare din top 25

Bianca Andreescu nu si-a motivat public decizia de a nu merge la Osaka, insa in cel mai probabil caz canadianca de origine romana isi doreste prelungirea perioadei de recuperare dupa turneul de la Flushing Meadows.

Bianca Andreescu ocupa in prezent locul 5 in clasamentul WTA, devansand-o pe Simona Halep cu numai 32 de puncte. Vestea buna este ca niciuna dintre cele doua nu mai au multe puncte de aparat pentru restul sezonului, drept urmare sunt sanse mari sa le vedem pe amandoua urcand in continuare in clasamentul WTA, pana la sfarsitul sezonului.