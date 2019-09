Antrenorul Biancai Andreescu le-a transmis un mesaj romanilor: "Trebuie sa stiti un lucru despre ea" Ce spune mereu jucatoarea

Bianca Andreescu are o multime de sustinatori si in Romania.

Bianca Andreescu a crescut in Canada si reprezinta aceasta tara, insa ea s-a nascut in Romania. Este si motivul pentru care romanii o sustin pe jucatoarea care a reusit sa castige titul la US Open in acest an.

Antrenorul Biancai a transmis un mesaj romanilor dupa triumful elevei sale la Openul american.

Sylvain Bruneau a tinut sa-i asigure pe fanii din Romania ai jucatoarei ca aceasta este mandra de originile sale.

"Trebuie sa stiti un lucru despre ea. Bianca este foarte mandra ca are origini romanesti! Se mandreste cu asta. Toti romanii trebuie sa stie acest lucru", a spus Sylvain Bruneau pentru RTVNY.

Bianca Andreescu s-a impus cu 6-3 7-5 in finala de la US Open in fata Serenei Williams.