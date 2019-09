Bianca Andreescu, CUVINTE URIASE din partea Martinei Navratilova: "Are luciditatea unei mari campioane!" 

Martina Navratilova continua sa fie una dintre cele mai articulate si importante voci in lumea tenisului feminin.

Cu 18 titluri de Grand Slam in palmares, reputatia cehoaicei este la nivel inalt in circuitul WTA, dar Martina nu este retinuta in a le aduce laude jucatoarelor merituoase. A venit acum randul Biancai Andreescu, careia Martina Navratilova i-a laudat curajul si echilibrul aratate la primul sau titlu de mare slem.

„Cred ca Serena a fost putin surprinsa de cat de bine a controlat Andreescu toata presiunea primei sale finale de Slam. Daca Andreescu ar fi fructificat prima minge de meci, ar fi fost o finala scurta, castigata clar,” a relatat Martina pentru WTA.

Martina Navratilova: „Bianca are luciditatea unei campioane.”

„Bianca Andreescu a aratat mult echilibru la primul sau titlu de Grand Slam. Cand Serena Williams riposta, iar 23,000 de newyorkezi faceau o atmosfera nebuneasca pe Arena Arthur Ashe, Bianca si-a mentinut luciditatea. Acesta este semnul unei campioane,” a declarat Martina Navratilova, castigatoare a 18 titluri de mare slem.

„Andreescu dispune de o varietate larga in jocul ei, dar nu a folosit foarte mult din varietatea sa in aceasta finala, pentru ca nu a avut nevoie. Nu a avut nevoie sa ii rupa ritmul Serenei, pentru ca Serena nu a avut un ritm, in primul rand,” a adaugat fosta tenismena ceha.

„Inca cred ca Serena poate ajunge la 24 de titluri de mare slem, dar de acum incolo, dupa 4 infrangeri consecutive, fiecare finala va fi tot mai grea pentru ea. O „Serena medie” nu va reusi sa castige nici Australian Open. Serena va trebui sa scoata la iveala jocul sau cel mai bun pentru a castiga un titlu de Grand Slam,” a concluzionat Martina Navratilova.

Top 5 cele mai titrate jucatoare de tenis din istoria sportului

1. Margaret Court, 24 de titluri de mare slem

2. Serena Williams, 23 de titluri de mare slem

3. Steffi Graf, 22 de titluri de mare slem

4. Helen Wills Moody, 19 titluri de mare slem

5. Chris Evert si Martina Navratilova, cate 18 titluri de mare slem

Clasamentul de mai sus este contestat de o buna parte a iubitorilor de tenis, care iau in considerare doar titlurile de mare slem disputate in Era Open, care a inceput in 1968 si dureaza pana in prezent.

Top 5 cele mai titrate jucatoare de tenis in Era Open

1. Serena Williams, 23 de titluri de Grand Slam

2. Steffi Graf, 22 de titluri de Grand Slam

3. Chris Evert si Martina Navratilova, cate 18 titluri de Grand Slam

4. Margaret Court, 11 titluri de Grand Slam

Martina Navratilova este jucatoarea care detine recordul numarului de titluri castigate la Wimbledon. Cehoaica s-a impus de 9 ori pe iarba de la Wimbledon.