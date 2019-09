Bianca Andreescu, primita ca o ZEITA la Toronto! Vrea sa o depaseasca pe Serena! Ce a declarat noua campioana de la US OPEN

Romanca din Canada, Bianca Andreescu a fost primita ca o zeita la Toronto.

Le-a spus canadienilor ca vrea sa o depaseasca pe Serena la Grand Slam-urile castigate.

Campioana de la US Open, Bianca Andreescu s-a intors in Canada cu un avion privat.

"A fost distractiv! Nu am trecut prin vama sau pe la controlul de securitate. Am ajuns acasa in 45 de minute", a spus Bianca Andreescu

Fostul iubit al Serenei, Drake a felicitat-o, iar Bianca l-a chemat pe teren ca sa-l invete tenis.

"Eu cred ca pasiunea mea vine din Romania pentru sportul asta."

"Ea este romanca, ca sa stiti. ca toata lumea spune ca e canadianca. Nu e adevarat", a declarat Ilie Nastase.

Pentru ca nu mai stia unde a lasat trofeul de la US Open, Bianca l-a primit pe cel din NBA, castigat de Toronto. Canadienii vor iesi in strada pentru ea.

"Nu se poate, baieti! Nu stiu ce e mai tare, sa castig US Open sau sa tin acest trofeu", a spus Andreescu