"Se ducea pe furis in gradina, unde dadea cu mingea in perete!" Bianca Andreescu este asteptata in Romania! Dezvaluiri din copilaria campioanei de la US OPEN

Bianca Andreescu este asteptata in Romania.

Bunicii Biancai Andreescu o asteapta pe noua campioana de la US Open in vizita la Vaideeni, in judetul Valcea. Atat bunicii din partea mamei, cat si din partea tatalui ei s-au bucurat de victoria canadiencei cu origini romane.

"Ea n-a avut copilarie. Parintii i-au pus toate lucrurile la dispozitie si au lasat-o sa faca ce ii place, dar ei nu i-a placut altceva decat mingea. Venea cu ginerele meu de la tenis si se ducea pe furis in gradina, unde dadea cu mingea in perete”, a spus Maria Siulescu, bunica din partea mamei a Biancai pentru TVR.

Maria Siulescu a dezvaluit ca a vorbit imediat dupa finala cu Bianca Andreescu. „I-am zis «Succes, mama, sanatate multa!», iar ea mi-a raspuns: «Multumesc, bunica!»”

Pana in momentul de fata, Bianca Andreescu nu s-a pronuntat asupra unei potentiale vizite in Romania in acest an.