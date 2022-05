Andreea Prisăcariu, mesaj pentru contestatari: „Îmi place o ceartă bună. Sigur că aș mai fi șmecheră, poate chiar mai șmecheră”

Andreea Prisăcariu (22 de ani, 308 WTA) a vorbit la radio pentru a-și apăra selecția cuvintelor folosite în conferința de presă devenită faimoasă dinaintea barajului de Billie Jean King Cup dintre Polonia și România.

Prisăcariu a debutat în echipa națională a României cu o înfrângere, scor 6-0, 6-0 în fața numărului 1 WTA, Iga Swiatek, după ce a transmis că jucătoarele „vor fi șmechere”, în play-off-ul decisiv de la Radom.

Andreea Prisăcariu: „Șmecherie a fost să pierd 12-0 cu zâmbetul pe buze.”

„M-am gândit, dar m-am răzgândit, pentru că am realizat că nu sunt eu ok așa. Sunt certăreață, de acord, uneori îmi face plăcere să am parte de o ceartă bună, dar de calitate, iar acolo am simțit că nu am parte de calitate și că îmi irosesc impulsul și temperamentul pe ceva ce nu contează, pentru că unde nu e calitate, Andreea nu este”, a spus Prisăcariu la Radio Gold FM.

„Sigur că aș mai face o dată așa ceva. Aș fi tot la fel de șmecheră, poate chiar mai șmecheră. Lumea nu a înțeles că dacă am spus să fim șmechere nu înseamnă automat să câștigăm.

Șmecherie a fost ce a făcut Micky pe teren, chiar daca a pierdut, ce am făcut eu, să pierd 12-0 cu zâmbetul pe buze, pentru că am fost acolo și am jucat pentru țara mea, șmecheră a fost Irina să dea totul pe teren, șmecherie a fost ca toate să fim împreună, să plângem împreună. Spuneau, vai ce șmecheră ai fost să pierzi 12-0.

Ba da, am fost șmecheră, mai șmecheră decât tine, care numai vorbești,” a mai spus Andreea Prisăcariu.

Ce a spus Andreea Prisăcariu la conferința de presă de la Radom, din aprilie

„Bineînţeles că simţim o anumită presiune fiecare dintre noi, dar e în regulă, până la urmă despre asta e vorba în tenis, cine face faţă mai uşor la chestiile astea.

Şi noi, pentru că suntem puternice întotdeauna, cred că o să fim foarte şmechere. Puteţi să interpretaţi cum vreţi. Noi ne facem treaba şi Doamne-ajută", a spus Andreea Prisăcariu, la Radom.