„Poate simțiti nevoia să mă iubiți!” Andreea Prisăcariu își transmite starea de invincibilitate, deși a fost învinsă în primul tur al unui turneu ITF

Andreea Prisăcariu (22 de ani, 306 WTA) s-a apropiat la doar patru poziții de intrarea în top 300 mondial, în urma ultimelor rezultate, dar a părăsit competiția ITF W100 de La Bisbal D'Emporda, Spania, încă din runda inaugurală.

Sportiva legitimată la Dinamo București a pierdut, scor 7-6, 6-4, în meciul cu Erika Andreeva (240 WTA), dar le-a transmis un mesaj localnicilor, invitându-i la terenuri, pentru a o cunoaște.

„Nu o să vă spun să mă susțineți, pentru că știu că le sprijiniți pe spanioloaicele voastre, așa că nu vă pot cere asta. Dar, poate, simțiti nevoia să mă iubiți, cine știe?

Sunt încântată pentru săptămâna care urmează, haideți la terenuri să ne întâlnim!”, au fost cuvintele transmise de Andreea Prisăcariu, care s-a pozat alături de copiii de mingi, după eliminarea din turneu.

Actualmente, Andreea Prisăcariu are 210 de puncte WTA.

In this photo you can observe no filter Andreea, no makeup Andreea. A few wrinkles maybe on the left side???????????? and some damn good eyelashes. Muah. ???? pic.twitter.com/bocfS9Wz4n