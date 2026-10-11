FCSB - Oțelul a contat pentru etapa a 11-a din SuperLiga. Cu aproximativ 10.000 de spectatori în tribune, printre care și Gigi Becali, echipa roș-albastră a reușit să se impună la limită la debutul lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

Târnovanu a numit secretul lui Reghecampf

Unicul gol al înfruntării a fost marcat de Alex Stoian, însă FCSB a avut multe alte ocazii importante. La scurt timp după fluierul final, Ștefan Târnovanu a recunoscut că ultimele două săptămâni au fost cele mai grele din viața sa, adăugând că secretul antrenorului Laurențiu Reghecampf constă în buna pregătire a elevilor săi.

„Era și momentul. Am avut 5 meciuri fără victorie, 4 înfrângeri. Era nevoie de o victorie, era nevoie să începem să câștigăm ca să începem să urcăm. Am acumulat foarte puține puncte până acum.

Se simte o schimbare, foarte mult, cu noul antrenor. Au fost cele mai grele două săptămâni din viața mea, nici cantonamentul în Turcia pe vechi nu cred că era așa epuizant.

Am făcut puțin mai greu decât de obicei. Ne-a prins bine, sper ca și pe viitor să se vadă. Am discutat foarte mult, am făcut și analiza ultimului meci, și meciul cu Petrolul, am înțeles ce nu am făcut bine.

E prea devreme să vorbim că s-au schimbat foarte multe. Am încercat să practicăm un altfel de fotbal, să ieșim cu mingea jos. Uneori am putut, uneori au venit 6-7 jucători, a trebuit să jucăm lung, dar cred că a fost puțin mai bine.

Pe faza defensivă cred că au avut o jumătate de ocazie, în rest nimic. Avem 9 zile să pregătim următorul meci, sper să o facem bine și să reușim să legăm victoriile”, a declarat Ștefan Târnovanu.