După Muhar, Reghecampf schimbă din nou căpitanul la FCSB: "El va fi!"

La primul meci din noul mandat, Laurențiu Reghecampf a decis să schimbe căpitanul de la FCSB și i-a oferit banderola lui Karlo Muhar (30 de ani), mijlocașul croat care a sosit la echipă în urmă cu doar o lună.

Laurențiu Reghecampf: "Drăguș va fi căpitan la FCSB. E un jucător cu experiență"

După partida cu Oțelul, Reghecampf a explicat de ce l-a ales și pe Muhar și a mai anunțat că principala variantă de căpitan va fi Denis Drăguș, atunci când atacantul va fi apt.

"Muhar este un jucător care are personalitate, experiență foarte mare. Chiar dacă e nou la echipă, pentru mine este important să avem un jucător care strânge echipa lângă el. Are capacitatea asta și de aceea am hotărât să fie el căpitan.

Am anunțat și că Denis Drăguș, când va fi pe teren, el va fi căpitan. E normal. E un jucător cu experiență și trebuie să profităm de asta. Întotdeauna echipa noastră va avea nevoie de jucători cu personalitate, care să ne ajute să câștigăm meciuri", a spus Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă.

Denis Drăguș este așteptat să revină pe teren în următoarea etapă, luni, 19 octombrie, pe terenul lui FC Voluntari.