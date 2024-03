Andreea Prisăcariu i-a luat apărarea lui Andrey Rublev, după ce rusul a înjurat un arbitru și a fost descalificat

Andrey Rublev era condus de Alexander Bublik cu 6-5 în setul al treilea când a insultat un arbitru de linie după ce acesta a făcut un anunţ cu care el nu a fost de acord.

Rusul s-a apropiat de arbitrul de linie şi i-a strigat, în engleză şi aproape de faţă: "Cum poţi face o asemenea greşeală? Cum poţi să faci o asemenea greşeală?". Dar o propoziţie în limba rusă a fost cea care a dus la descalificarea sa. Un alt arbitru de linie din preajma terenului era vorbitor de rusă şi a venit să raporteze supervizorului expresia injurioasă folosită de Rublev. După o lungă discuţie, s-a decis descalificarea jucătorului.

Acest comportament nepotrivit are consecinţe serioase pentru rus, care va pierde punctele şi premiul în bani acumulate în această săptămână.

Jucătoarea de tenis din România consideră că ar fi trebuit să fie ascultată și opinia lui Andrey Rublev. "În primul rând, din punctul meu de vedere și din câte am auzit, nu a spus nimic atât de tragic. În al doilea rând, sunt de acord că era puțin prea aproape de fața arbitrului de linie, dar am văzut lucruri mai rele în tenis, așa că nu consider că este o problemă așa mare.

În al treilea rând, cuvântul lui Rublev nici măcar nu a fost luat în considerare, iar asta mă dezamăgește puțin, pentru că nu este prima dată când se întâmplă în tenis. Și mai departe, bine, dă-i o amendă dacă trebuie, dar să-l descalifici a fost un pic prea mult pentru mine. El este temperamental, e adevărat, dar ghici ce? Nimeni în tenis nu este perfect stabil mental!

Pentru că tenisul te face să înnebunești de cele mai multe ori. Ar trebui să lucreze mai mult la mentalul lui? Da, dar asta e treaba lui! Totodată, treaba arbitrului de linie este să să maturizeze puțin. Meciul a fost, de asemenea, uimitor, așa că oricum nimeni nu a fost mulțumit de acest final", a scris jucătoarea pe contul de Twitter.

