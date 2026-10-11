GALERIE FOTO Dezastru pentru Vinicius, după gestul nesăbuit din Real Madrid - Villarreal: "E practic adio! Șanse de 99%"

Dezastru pentru Vinicius, după gestul nesăbuit din Real Madrid - Villarreal: &quot;E practic adio! Șanse de 99%&quot; La Liga
SPORT.RO
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Vinicius Junior (26 de ani), starul lui Real Madrid, a fost eliminat în meciul cu Villarreal, câștigat la limită de echipa lui Jose Mourinho, 1-0.

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Vinicius JuniorReal MadridVillarrealfc barcelonaLaLigaNathan Saliba
Din articol

Vinicius a tras de păr un adversar și a văzut roșu direct

Real Madrid s-a impus contra lui Villarreal după golul marcat de Yan Diomande, în minutul 62. Vinicius a majorat avantajul zece minute mai târziu, însă reușita brazilianului a fost anulată pentru un gest nesportiv comis cu câteva secunde înainte.

Într-un duel la mijlocul terenului fără minge, Vinicius l-a tras de păr pe Nathan Saliba. Jocul a continuat, brazilianul a marcat, însă VAR-ul a intervenit, iar fotbalistul lui Real Madrid a văzut cartonașul roșu.

Vinicius, roșu direct în Real Madrid - Villarreal

  • Vinicius rosu real villarreal 1
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Vinicius ratează El Clasico!

As scrie că gestul lui Vinicius va fi încadrat la "comportament violent" și "va spune practic adio El Clasico, existând șanse de 99%" să rateze meciul cu Barcelona.

Spaniolii anunță că Vinicius va fi suspendat cel puțin două meciuri, ceea ce înseamnă că va rata meciurile cu Sevilla (18 octombrie) și FC Barcelona (25 octombrie). Pedeapsa s-ar putea ridica chiar la trei etape, având în vedere că brazilianul a avut "o atitudine agresivă" după eliminare și a fost nevoie de intervenția colegilor.

În cazul unei suspendări de trei etape, Vinicius va rata și jocul cu Racing Santandar, de pe 1 noiembrie.

"Prezint scuzele echipei și suporterilor", a transmis Vinicius, pe Instagram, după meciul cu Villarreal în care și-a lăsat echipa în 10.

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