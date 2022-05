Numărul 304 în clasamentul WTA a declarat că speră să ajungă cât mai curând în top 100 mondial, ea precizând că e posibil să se întâmple acest lucru până la sfârşitul anului.

"În top 100 sper să ajung cât mai curând. Eu pentru asta muncesc. Eu am spus că ajung până la finalul anului acesta. Bineînţeles că pare dificil, dar nimic nu e imposibil, cel puţin pentru mentalitatea mea. Acum vedem când o să fie, dar va veni acest moment", a afirmat jucătoarea română.

Prisăcariu, care a debutat la Billie Jean King Cup în meciul cu Polonia din aprilie, a menţionat că va veni de fiecare dată când va fi convocată.

"Eu am zero aşteptări oricum, aşa e cel mai bine în sport şi în viaţă. Bineînţeles că dacă voi fi chemată din nou voi veni cu tot dragul la echipa naţională, pentru că relaţia dintre mine şi Horia Tecău ca antrenor a fost una de excepţie. A fost o experienţă unică, am învăţat incredibil de multe lucruri de la el. Aşa că mă voi prezenta de fiecare dată", a subliniat ea.

Întrebată ce le transmite celor care au criticat-o pentru limbajul folosit în conferinţa de presă de dinaintea partidei cu Polonia, Prisăcariu a răspuns: "Ce să le transmit celor care m-au criticat, nimic. Toate cele bune, să îi ajute Dumnezeu să le deschidă creierul. Nu e vorba dacă au avut dreptate... eu mi-am făcut treaba. Am fost eu însămi, nu am niciun fel de regret. Dacă aş mai putea să ţin speech-ul ăla l-aş mai ţine încă o dată. Şi chiar şi mai şmecher. Iar acest cuvânt 'şmecher', de care s-a luat toată lumea, dacă îl căutăm în dicţionar vedem că vine din germană şi înseamnă persoană cu gust rafinat şi cineva care nu se împiedică de probleme. Deci cuvântul 'şmecher' nu este de după colţuri, cum crede toată lumea".

Andreea Prisăcariu: "Este crunt că au vrut să omoare copilul din mine!"

Criticată inclusiv de Cristian Tudor Popescu și Florin Prunea, Andreea Prisăcariu le-a răspuns contestatarilor, afirmând că se simte atacată de jurnaliștii din România și că este judecată pe nedrept de către opinia publică.

"Românii mă văd ca pe o tatuată incultă! Ca pe o rebelă careia îi place să fie în centrul atenției cu poze de la plajă. De asemenea, ei mă văd într-un fel pe care nu îl pot descrie în cuvinte. M-am obișnuit să primesc critici, e în regulă, pentru că toți avem parte de ele, dar nicio jucătoare nu a mai fost tratată în felul ăsta, primind atât de multă ură. Nici nu știu cum să descriu. Poate e gelozie, plictiseală… Nu știu!

Faptul că au vrut să omoare copilul din mine și pasiunea cu care văd lucrurile și vorbesc despre ele este crunt! Dar sunt fericită că personalitatea mea nu îmi permite să fiu descurajată de acest tip de comentarii. Sunt o vikingă. Percepția lor asupra mea nu mă afectează în niciun fel", a spus Andreea Prisăcariu în podcastul MatchPointCAN.