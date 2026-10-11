Laurențiu Reghecampf a spus ce l-a nemulțumit după FCSB - Oțelul: „Au fost câteva lucruri pe care trebuie să le discutăm”

La finalul primului meci din noul său mandat, Laurențiu Reghecampf s-a declarat „în mare parte” mulțumit de cum s-a prezentat echipa sa.

Reacția lui Laurențiu Reghecampf după FCSB - Oțelul

Totuși, antrenorul și-ar fi dorit să vadă mai multe goluri și mai multă agresivitate din partea elevilor săi.

„În primul rând, nu discut direct după meci. Trebuie să analizăm ce s-a întâmplat. Nu marcăm. Au fost câteva lucruri pe care trebuie să le discutăm. În mare, sunt mulțumit. Sunt trei puncte după o perioadă grea. Singurul care a fost plecat și a avut un randament foarte bun a fost Rici Pădurariu.

Trebuia să închidem meciul mult mai bine. Trebuia să profităm mai bine de omul în plus, dar încă se simte presiunea rezultatelor negative. Jucătorii care ajung la această echipă trebuie să se adapteze. Au calitate și experiență foarte bune. În fotbal nu ai timp. Avem și noi presiunea punctelor. Oricum ar fi, trebuie să ne pregătim bine și să câștigăm cele trei puncte săptămâna viitoare.

Nu neapărat avem o problemă mentală. Îmi doresc o echipă mai agresivă, nu să faultăm adversarul. Cred că mai avem de lucrat. Eu văd și astăzi echipa noastră mult mai puternică. Avem jucători foarte buni individual, trebuie să profităm de calitățile lor.

Reghecampf: „Mă simt minunat la revenirea pe Arena Națională”

Întotdeauna jucătorii tineri au fluctuații de formă. Astăzi au făcut un joc bun (n.r.- Pădurariu și Stoian), sper să se prezinte la fel și la următoarele meciuri. Mă simt minunat la revenirea pe Arena Națională, mă bucur că am câștigat. Sunt bucuros că lumea mă aplaudă și mă așteaptă cu entuziasm. Le mulțumim pentru prezență și sper să vină într-un număr și mai mare.

Mă bucur că a venit patronul la meci, nu mi-a spus. Este o motivație în plus. Nu s-a schimbat nimic, Stoica și Filip rămân în stafful meu. Principalul obiectiv este să ne pregătim pentru următoarea etapă și după vom vedea ce se întâmplă”, a declarat Laurențiu Reghecampf, la flash-interviu.