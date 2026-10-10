Prima reprezentativă a pierdut toate meciurile din UEFA Nations League în noua ediție a competiției. Naționala României a fost înfrântă de Suedia (1-2 & 0-1), Bosnia (2-4) și Polonia (0-6).

Gheorghe Hagi a devenit, astfel, primul selecționer din istoria României care pierde mai mult de două meciuri oficiale consecutive la debutul pe banca tricolorilor.

Mircea Sandu s-a convins după ce a văzut meciurile României din Nations League: ”Asta trebuie să facă Hagi”

Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal, susține că Gheorghe Hagi trebuie să renunțe la jucătorii care nu mai dau randament și să se bazeze pe fotbaliștii care evoluează constant la echipele de club, pentru a construi o națională competitivă pe termen lung.

”În primul rând, Gică Hagi va renunța la o serie de jucători, care au o anumită vârstă și nu mai dau randament. Îmi aduc aminte foarte clar de Iordănescu și Pițurcă, care spuneau așa: 'Mie dacă nu-mi joacă la echipa de club, nu îl iau la națională'.

În general, au respectat acest criteriu într-un procent destul de mare. Dacă nu joacă, indiferent cine sunt, Man, Gheorghe, Vasile... Trebuie să-l iei pe ăla care joacă meci de meci. La națională trebuie să iei cei mai valoroși jucători. Dacă reușești să-i aduci și să-i pui puțin pe picioare, mă refer la relații de joc, pentru că nu ai timp de altceva, atunci ai reușit.

Deși s-a compromis Liga Națiunilor, pentru preliminariile EURO 2028, indiferent cu cine pici, trebuie să ai o echipă care în viitorii 4-6 ani să fie cam aceeași. Primii 11, apoi primele trei rezerve și alți cinci pe bancă în cazul unor accidentări, eliminări. Eu asta cred că trebuie să facă Gică Hagi. Dar cine să-i spună asta din Federație, cu cine să se consulte?”, a spus Mircea Sandu, potrivit Digi Sport.