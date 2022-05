Legitimată la Clubul Sportiv Dinamo București, jucătoarea de tenis Andreea Prisăcariu (22 de ani, 308 WTA) a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după prima retrogradare a clubului de fotbal, în 74 de ani de istorie.

Dinamo a remizat cu U Cluj, 1-1, în returul barajului de menținere în Liga I, după eșecul suferit la Cluj-Napoca, scor 2-0.

„Aseară, clubul meu drag, Dinamo București a pierdut meciul cu U Cluj. Vom merge în liga a doua pentru prima dată în istorie. Nu pot să exprim în cuvinte furia pe care o simt.

E timpul pentru reconstrucție. A sosit timpul schimbării.

Te iubesc mereu și pentru totdeauna,” a scris Andreea Prisăcariu pe Instagram, sportivă care s-a pozat în culorile clubului din Ștefan cel Mare tocmai pe stadionul echipei iubite.

Last night, my dearest club, Dinamo Bucharest, lost the match against U Cluj. We are going into the second league for the first time in history. I cannot put into words the anger I feel. It's time to rebuild. It's time for a change. I love you forever and always????♥️