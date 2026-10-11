Patronul roș-albaștrilor a fost prezent pe Arena Națională pentru prima dată după o perioadă lungă și a venit la stadion cu un Rolls-Royce. După ce a discutat cu reporterii la ieșirea de pe stadion, Becali a fost înconjurat de suporteri.

Finanțatorul FCSB s-a urcat pe pragul mașinii, a ridicat o mână în aer și a început să scandeze alături de fani: „Lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor!”.