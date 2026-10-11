Patronul roș-albaștrilor a fost prezent pe Arena Națională pentru prima dată după o perioadă lungă și a venit la stadion cu un Rolls-Royce. După ce a discutat cu reporterii la ieșirea de pe stadion, Becali a fost înconjurat de suporteri.
Finanțatorul FCSB s-a urcat pe pragul mașinii, a ridicat o mână în aer și a început să scandeze alături de fani: „Lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor!”.
Gigi Becali, show după victoria cu Oțelul
Un suporter mai tânăr l-a întrebat dacă poate face o fotografie alături de el, iar Becali i-a răspuns ironic: „Se poate, mă! Te oprește cineva?”, a spus Gigi Becali, înainte să râdă. VEZI VIDEO
Patronul roș-albaștrilor a continuat scandarea mai sus menționată de mai multe ori alături de suporteri, apoi s-a urcat în mașină și a plecat.
- După acest succes, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf ocupă locul 7 în Superliga, cu 15 puncte. Oțelul are 10 puncte și se află pe poziția a 14-a.
Pentru FCSB urmează deplasarea cu FC Voluntari, programată luni, 19 octombrie, nu mai devreme de ora 21:00. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.