FOTO ȘI VIDEO Nu s-a văzut la TV! Gigi Becali s-a urcat pe pragul Rolls-Royce-ului și a făcut show alături de fani după victoria cu Oțelul: „Lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor!”

Nu s-a văzut la TV! Gigi Becali s-a urcat pe pragul Rolls-Royce-ului și a făcut show alături de fani după victoria cu Oțelul: „Lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor!” Superliga
SPORT.RO
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FCSB a învins-o pe Oțelul Galați cu 1-0, în etapa a 11-a din Superliga.

TAGS:
FCSBGigi BecaliOtelul Galati
Din articol

Patronul roș-albaștrilor a fost prezent pe Arena Națională pentru prima dată după o perioadă lungă și a venit la stadion cu un Rolls-Royce. După ce a discutat cu reporterii la ieșirea de pe stadion, Becali a fost înconjurat de suporteri.

Finanțatorul FCSB s-a urcat pe pragul mașinii, a ridicat o mână în aer și a început să scandeze alături de fani: „Lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor!”.

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Gigi Becali, show după victoria cu Oțelul

Un suporter mai tânăr l-a întrebat dacă poate face o fotografie alături de el, iar Becali i-a răspuns ironic: „Se poate, mă! Te oprește cineva?”, a spus Gigi Becali, înainte să râdă. VEZI VIDEO

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Patronul roș-albaștrilor a continuat scandarea mai sus menționată de mai multe ori alături de suporteri, apoi s-a urcat în mașină și a plecat.

  • După acest succes, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf ocupă locul 7 în Superliga, cu 15 puncte. Oțelul are 10 puncte și se află pe poziția a 14-a.

Pentru FCSB urmează deplasarea cu FC Voluntari, programată luni, 19 octombrie, nu mai devreme de ora 21:00. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

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