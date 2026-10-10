VIDEO EXCLUSIV L-a făcut praf înainte de debutul lui Reghecampf la FCSB: ”Mersi, presidente! Te pup, ești top!”

L-a făcut praf înainte de debutul lui Reghecampf la FCSB: ”Mersi, presidente! Te pup, ești top!” Superliga
SPORT.RO
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FCSB se va duela în această seară cu Oțelul Galați, primul meci cu Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

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FCSBRobert NitaMihai StoicaMarius BaciuLaurentiu Reghecampf

Gruparea patronată de Gigi Becali a avut un start foarte slab de sezon, cu doar 12 puncte strânse în 10 etape, însă Robert Niță crede că lucrurile vor arăta din ce în ce mai bine la FCSB.


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Robert Niță crede că startul slab de sezon al celor de la FCSB a fost cauzat în mare parte de felul în care Marius Baciu a gestionat echipa. Fostul fotbalist crede că Baciu nu a avut personalitatea necesară și nici atitudinea potrivită pentru a se impune în vestiarul roș-albaștrilor, motiv pentru care jucătorii au considerat că este loc de ”întins coarda”.

Mai mult, Niță l-a pus la colț pe Baciu pentru faptul că fostul antrenor al roș-albaștrilor l-a acuzat pe Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, că nu l-a susținut, însă, până să fie demis de la echipă, acesta îi mulțumea conducătorului pentru sprijinul acordat.

FCSB a avut probleme pentru că și jocul era în conformitate cu declarațiile. Că tot ai amintit de Mihai Stoica, în mesaje era «Mersi, presidente! Te pup, ești top», în altă parte era «Nu m-a susținut!». Probabil de aia, nu?

E altceva! Sigur, disciplină va fi la alt nivel. Personalitatea antrenorului și respectul vestiarului se schimbă. Sunt două aspecte foarte importante într-un grup, încrederea în antrenor, în capacitatea antrenorului, poate fi și asta. Acum Baciu nu mai e acolo, dar e diferență. Fără a jigni sau a-l supăra pe domnul Baciu, e diferență între CV-ul lui Marius Baciu și cel al lui Reghe”, a spus Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.

Niță crede că FCSB va arăta o față complet diferită cu Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică și a spus că experiența tehnicianului îl recomandă pentru a gestiona un vestiar greu precum cel al roș-albaștrilor.

Reghe are avantajul că a mai lucrat cu Becali, a mai lucrat cu Mihai Stoica. Are avantajul în ochii jucătorilor că a obținut niște performanțe cu FCSB. Pentru jucătorii care mai știu ce se întâmplă prin Africa, vine de la o echipă importantă în acea zonă. Jucătorii vorbesc între ei, caută alibiuri, caută scuze. Vestiarul te simte de la prima, a doua interacțiune.

Jucătorul speculează, este un răsfățat. Toți au fost așa la un moment dat mai mult sau mai puțin, tineri, greu de gestionat, dau de succes, îi oprește lumea pe stradă, roiesc fel și fel de persoane în jurul lor, trebuie să știi să gestionezi, o anume inteligență, nu la toți cultivată, la marea majoritate nativă, mediile din care vin, unul vine de pe lângă Gara de Nord, unul vine din province, dar te miroase de la prima discuție. Dacă jucătorul simte că nu e ce trebuie, i-ai dat un motiv, un alibi să ducă lucrurile mai departe. Din punctul ăsta de vedere, Reghe cred că nu suportă comparație cu ce a fost înainte”, a mai spus Robert Niță.

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