Fostul atacant al naționalei României a lăudat jocul lui Dinamo și consideră că „roș-albii” pot oferi cel mai bun fotbal din Superligă.

Trupa lui Nuno Campos a câștigat cu 2-0 pe terenul lui Sepsi, în etapa a 11-a, și și-a consolidat poziția de lider.

Bucureștenii au rezolvat partida încă din prima repriză, după golurile marcate de Martin Pascual, în minutul 24, și Alberto Soro, în minutul 36.

Ciprian Marica: „Dinamo promite cel mai bun fotbal”

La o zi după meci, Ciprian Marica a fost prezent la Bucharest Marathon, unde a vorbit în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro. Fostul internațional a analizat parcursul dinamoviștilor și a remarcat jocul ofensiv al echipei.

„Dinamo defilează. Joacă bine, nu foarte bine. Și-a făcut meciul ușor încă din prima repriză. E o echipă care produce fotbal frumos. Pentru fotbalul din România, este echipa care promite cel mai bun fotbal”, a declarat Ciprian Marica pentru PRO TV și Sport.ro.

Fostul atacant a vorbit și despre modul în care pauza dedicată echipelor naționale a influențat forma lui Dinamo. În opinia sa, întreruperea campionatului nu a afectat ritmul echipei.

„Dacă ne întrebam în pauza asta internațională dacă le face bine sau rău, pare-se că lui Dinamo i-a făcut bine. Nu a scos-o din ritm. Să vedem dacă îl va ține până la final”, a mai spus Marica.

După victoria de la Sfântu Gheorghe, Dinamo a ajuns la 26 de puncte și ocupă primul loc în Superligă. Sepsi este pe poziția a noua, cu 13 puncte.