Totul a pornit în urmă cu câteva zile, când Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, i-a acuzat pe Lucian Filip și pe Alin Stoica de faptul că favorizează copii din Academie ai rudelor sau cunoscuților în detrimentul unor juniori mai valoroși, în scopuri materiale.

E OUT după scandalul de la FCSB

Liderul suporterilor FCSB a cerut demiterea lui Filip și a lui Stoica, însă Gigi Becali și Mihai Stoica le-au luat apărarea celor doi. Ulterior, Mustață a răbufnit și la adresa lui Mihai Stoica. Liderul Peluzei Nord i-a transmis oficialului de la FCSB că nu va mai exista o colaborare între ei și chiar i-a cerut demisia.

Deși, inițial, Gigi Becali a refuzat să asculte acuzațiile lui Gheorghe Mustață, se pare că patronul de la FCSB s-a răzgândit. În meciul de debut în al treilea mandat al lui Reghecampf, Alin Stoica nu mai apare ca oficial al lui FCSB pe pagina LPF.

Gheorghe Mustață acuză neregulile de la academia FCSB: "Dacă vin cu probele, demisionează și domnul Mihai Stoica?"

Mustață anunță că i-a prezentat deja probe lui Gigi Becali și așteaptă măsuri. În schimb, i-a oferit o replică dură lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, care l-a apărat pe Alin Stoica și a susținut că nu există nicio probă pentru acuzațiile lansate în ultimele zile.

"Când iese pe sticlă, domnul Mihai Stoica are o priză și o convingere că domnul Alin Stoica este cel mai mare antrenor posibil. Domnul Stoica, mâine seară vă fac publice dovezile pe care le-ați cerut și pe care le-am prezentat patronului. Am înțeles că dumneavoastră nu prea știți ce se întâmplă acolo. Ați spus că nu sunt probe. Dacă voi veni cu probele, își dă și dânsul demisia?

Nu poți să-mi spui dumneata de Rici (n.r - Ricardo Pădurariu). Îți arăt niște poze în care Rici a fost pedepsit de către domnul Alin Stoica, protejatul dumitale. Rici a fost pedepsit, dar nu vrea să vorbească pentru că e jucător. L-a pedepsit pentru că a făcut o poză!

Domnule Mihai Stoica, dumneata nu prea ai pus mâna pe telefon ca să te interesezi despre ce e vorba. Eu nu am spus că nu ai insistat la tatăl jucătorului (n.r - Matei Pădure, juniorul plecat de la FCSB la Wolfsburg). Știm că ai insistat la tatăl jucătorului ca să rămână la această echipă, dar dacă vrei să vorbim pe față, vom face publice probele. Eu te-am considerat și încă te consider prietenul și fratele meu, dar ca să ieși și să spui că n-am probe... du-te și întreabă-l pe patron dacă am venit cu probe la el. Știi bine că te-a sunat, eram acolo. Nu prea ne respecți, domnule Mihai Stoica. O să urmeze volumul 3, domnule Mihai Stoica, pentru că ai cerut probe", a spus Gheorghe Mustață, la Templul Sportului.