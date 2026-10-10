Golurile erau atunci marcate de Florin Tănase, Mihai Popescu, Darius Olaru și Alexandru Stoian. Dintre cei patru, doar Stoian ar putea apărea și diseară pe teren.

În ziua meciului, Gigi Becali a fost abordat de un suporter FCSB, lângă biserica recent ridicată în zona Pipera. Omul de afaceri a dat un pronostic pentru prima partidă a lui Reghecampf: "5-0!" .

Clasată abia pe locul 11 după 10 etape, FCSB a decis să schimbe antrenorul în pauza pentru meciurile echipelor naționale. În locul lui Marius Baciu a fost numit Laurențiu Reghecampf, care ajunge la al treilea mandat și a avut mai bine de două săptămâni la dispoziție înaintea primul joc oficial.

FCSB, fără Drăguș, Labonne și Boutoutaou la meciul cu Oțelul

Laurențiu Reghecampf, antrenorul care a preluat echipa în această perioadă, a anunțat că doi jucători sunt accidentați înainte de următoarea partidă din campionat. Este vorba despre Aymen Boutoutaou și Ronny Labonne.

Primul a suferit o accidentare în timpul unui antrenament desfășurat joi, iar al doilea s-a întors cu probleme de la echipa națională. De asemenea, Denis Drăguș nu este încă recuperat complet după accidentarea suferită în partida cu Universitatea Craiova.

„Din păcate, ieri a suferit o mică accidentare (n.r. - Boutoutaou) și probabil mâine nu va fi la meci. Este un jucător foarte bun, ne vom baza pe el.

Ronny are o problemă, vom vedea astăzi la ce nivel este. A fost foarte obosit după traseul lui după echipa națională, vom vedea astăzi ce se întâmplă cu el. Dintre cei care au fost la echipa națională, doar Ronny este cu semnul întrebării, plus Aymen ieri la antrenamente, a avut o problemă mică.

Avem un plan de recuperare pentru Denis Drăguș, împreună cu doctorul și fizioterapeuții, preconizăm ca săptămâna viitoare să fie în lotul pentru meciul cu Voluntari, dacă toate lucrurile vor decurge așa cum au decurs săptămâna aceasta.

El a avut parte și de două antrenamente cu echipa, deci în momentul de față suntem foarte fericiți cu ceea ce a lucrat staff-ul medical cu el”, a spus Reghecampf, la conferința de presă.