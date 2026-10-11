Kristian Shevchenko, noul jucător al lui Sholing FC

Kristian Shevchenko, fiul câștigătorului Balonului de Aur și legendei Ucrainei, Andriy Shevchenko, a semnat cu Sholing FC, clubul de ligă a șaptea engleză. Cel mai recent, acesta a fost sub contract cu clubul Watford din Championship, dar a fost folosit la echipa U21, devenind liber de contract în luna mai 2026.

Cei mai cunoscuți din actual lot al "Luntrașilor" sunt internaționalul maltez Sam Magri, fostul internațional englez de juniori Oliver Pendlebury, atacantul Michael Folivi (ex-Watford, Coventry City, AFC Wimbledon, Colchester United) și antrenorul-jucător Joey Jones (ex- Yeovil Town, Woking FC, Salford City, Grimsby Town). Clubul de la periferia orașului Southampton a fost înființat în 1960 și evoluează pe The Charters Stadium (2.500 de locuri).

"Mutarea a venit din partea unora dintre antrenorii noștri și a legăturilor lor cu fotbalul juvenil. Am vorbit cu Kristian săptămâna trecută și este foarte nerăbdător să facă parte din proiectul nostru și să vadă dacă poate intra în echipă și să-și dezvolte cariera fotbalistică alături de noi. Avem o strategie prin care vom semna cu cei mai buni jucători tineri care sunt eliberați de la cluburile profesioniste și le vom oferi șansa de a juca în fotbalul din afara EFL. Sperăm apoi să-i îmbunătățim pe măsură ce sunt alături de noi și să-i readucem în ligile profesioniste", a declarat managerul Paul Doswell.

Tatăl său conduce fotbalul din Ucraina

Kristian Shevchenko (19 ani) este născut la Londra și a fost junior la academiile cu Chelsea, Tottenham și Watford. La nivel de seniori a fost sub contract cu Watford FC (2025-2026 / Championship) și Sholing FC (2026- / Southern League Premier Division South). Are selecții pentru naționalele U19 și U20 (participare la FIFA U20 World Cup) ale Ucrainei, deși era eligibil să joace și pentru SUA, Anglia și Polonia.

Este fiul fostului mare fotbalist ucrainean Andriy Shevchenko (ex - Dinamo Kiev, AC Milan, Chelsea / câștigător al Balonului de Aur, în 2004 / fostul selecționer al Ucrainei, între 2016 și 2021, și actualul președinte al Federației Ucrainene de Fotbal) și al modelului american Kristen Pazik (fiica fostul jucător de baseball Mike Pazik). Mai are încă trei frați, Jordan, Olexandr și Rider. Poate juca ca extremă dreapta, atacant central și extremă stânga și nu are cotă de piață.