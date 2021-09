LIVE 19:00 | Simona Halep vs. Elina Svitolina, pentru un loc în sferturile US Open: miza colosală a meciului 

Din articol Învingătoarea joacă în sferturi cu Angelique Kerber / Leylah Fernandez

Simona Halep și Elina Svitolina este capul de afiș al optimilor de finală ale US Open 2021.

Pentru a patra oară calificată în optimile de finală ale Openului American, Simona Halep (29 de ani, 13 WTA) încearcă să-și împingă corpul și jocul înspre noi limite. Oponenta sa din faza ultimelor 16 jucătoare va fi Elina Svitolina (26 de ani, 5 WTA), cu care împarte câte 5 victorii în cele 10 întâlniri directe derulate până în prezent.

În turneele de mare șlem, Simona Halep o conduce pe Elina Svitolina cu 2-0, dar acest lucru nu garantează niciun alt succes în acest nivel competițional. Spre deosebire de Simona Halep, care a cedat set în meciul cu Elena Rybakina din turul al treilea, Elina Svitolina și-a confirmat forma bună și a ajuns în optimi fără să piardă set, învingându-le pe Rebecca Marino (6-2, 6-3), Rebeka Masarova (6-2, 7-5) și Daria Kasatkina (6-4, 6-2). De partea apropiată a fileului, Simona Halep le-a eliminat pe Camila Giorgi (6-4, 7-6), Kristina Kucova (6-3, 6-1) și Elena Rybakina (7-6, 4-6, 6-3).

Învingătoarea joacă în sferturi cu Angelique Kerber / Leylah Fernandez



”Când mă gândesc la Simona Halep, îmi vin în minte multe meciuri. Am suferit unele eșecuri dureroase, dar am reușit și câteva victorii frumoase. Va fi o nouă bătălie de proporții și un meci mare. Sunt foarte fericită că am ajuns în acest tur și cred că sunt foarte bine pregătită. Nu aș fi putut să joc un tenis mai bun în acest moment”, a prefațat Elina Svitolina cea de-a 11-a întâlnire directă dintre cele două jucătoare.

“De fapt, aseară la cină mă uitam pe program și mi-am zis că fiecare meci e ca o semifinală! Nivelul e unul extrem de ridicat, oricine poate merge mai departe. Nici nu mai pot prezice cine va juca în semifinale, orice jucătoare e extrem de puternică. Vor fi meciuri tari”, a fost părerea exprimată de Simona Halep înainte de a aborda această optime de finală.

Factori posibil decisivi în Halep vs. Svitolina, episodul 11



1. Oboseala suplimentară acumulată de româncă: Simona Halep a stat pe teren 5 ore și 8 minute pentru a-și apropia cecul în valoare de $265,000 acordat jucătoarelor calificate în optimile US Open, în timp ce Elina Svitolina a petrecut numai 3 ore și 36 de minute în primele 3 tururi jucate pe suprafețele de joc ale complexului de la Flushing Meadows, cu durata aproximativă a unui meci mai puțin decât sportiva din România.

2. Forma recentă îi aparține Elinei Svitolina: medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice, jucătoarea din Ucraina traversează un sezon în care și-a arătat deopotrivă constanța și limitele în circuitul WTA. Are 31 de victorii în 46 de meciuri jucate, în vreme ce Simona Halep a ajuns la doar 21 de meciuri jucate, mai puțin de jumătate din totalul Svitolinei. În 2021, Elina Svitolina a ieșit campioană în turneul WTA de la Chicago, o competiție premergătoare Openului American.

3. Rezultatele mai bune ale Simonei Halep în fazele superioare ale turneelor de mare șlem: Elina Svitolina a stat constant în preajma top 10 WTA în ultimii 5 ani, dar în ciuda acestei performanțe nu a câștigat niciun titlu de mare șlem. Cea mai bună performanță a sa într-un Grand Slam rămân semifinalele jucate la Wimbledon și US Open în 2019, Svitolina sfărșind învinsă pe iarba londoneză tocmai de Simona Halep. Cât despre istoricul Svitolinei în Openul American, semifinala din 2019 a fost o excepție, însoțind celelalte 7 participări în care nu a trecut niciodată de faza optimilor de finală.

Simona Halep este cotată de bookmakeri cu a doua șansă la calificare, având o cotă de 1,95, iar Elina Svitolina este considerată ușoară favorită, cu o cotă de 1,85 la calificare. Halep vs. Svitolina va fi transmis live text pe www.sport.ro. Învingătoarea își va mări cecul primit din partea US Open de la $265,000 până la suma de $425,000.