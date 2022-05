Aceleași eforturi, răsplată dublă pentru bărbați: Nadal a făcut de două ori mai mulți bani decât Swiatek la Roma, reușind aceeași performanță

Premiile financiare oferite în ediția 2022 a turneelor ATP Masters, respectiv WTA 1000 de la Roma au generat un val de critici la adresa organizatorilor.

Dacă multe competiții majore din tenis au decis egalizarea sumelor oferite în probele individuale, astfel încât femeile să câștige la fel de mult precum bărbații, având în vedere că, exceptând turneele de mare șlem, meciurile se joacă în sistem de 2/3 seturi și în probele individuale masculine.

Trendul instalat nu a fost respectat și în această ediție a turneului din capitala Italiei, campionul turneului masculin urmând să încaseze suma de €836,355, de aproximativ 2,5 ori mai mare decât cecul care va fi acordat câștigătoarei probei individuale feminin, €252,980.

Jurnaliștii de la The Tennis Podcast, David Law și Catherine Whitaker au remarcat că miercuri, 11 mai - ziua recordului de asistență în turneele de la Roma - a consemnat o discrepanță care a dat de gândit: Rafael Nadal a acumulat €72,865 pentru calificarea în optimi, trecând de John Isner, în timp ce Iga Swiatek va primi circa o treime din suma acestuia, €21,830, în urma victoriei semnate în defavoarea Gabrielei Ruse, în aceeași fază competițională.

Some replies here point to the popularity of Rafael Nadal, and how many tickets he sells.

Can’t be sure how many tickets Marcos Giron sells, but if he wins tomorrow and reaches the quarters, he gets €136,225.

Quarter finalist from Iga Swiatek vs. Victoria Azarenka? €46,322.