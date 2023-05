Jelena Ostapenko (20 WTA) s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Roma, după o victorie în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-0, semnată în detrimentul rusoaicei Daria Kasatkina (9 WTA).

Sportiva letonă nu a reușit succesul fără scandal. Campioana Roland Garros 2017 i-a transmis Marijei Cicak - una dintre cele mai experimentate arbitre din circuitul WTA - că nu o va mai arbitra niciodată, în restul carierei sale.

Jelena Ostapenko to Marija Cicak:

“You will never, ever be at my match again.”

It wouldn’t be a Penko match without a little spice. ????️

pic.twitter.com/mpCTB5brig