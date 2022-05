Iga Swiatek, sperietoarea româncelor! A învins-o categoric și pe Gabriela Ruse și a ajuns la 24 de victorii consecutive

Gabriela Ruse a fost învinsă fără drept de apel de poloneza Iga Swiatek, liderul mondial, cu 6-3, 6-0, în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 2.527.250 de euro.

Ruse (24 ani, 57 WTA), care a intrat pe tabloul principal din postura de ''lucky loser'', s-a înclinat după 68 de minute. Swiatek (20 ani, 1 WTA) a bifat astfel a 24-a sa victorie consecutivă.

Poloneza a câştigat patru titluri consecutive, la Doha, Indian Wells, Miami (toate WTA 1.000) şi Stuttgart (WTA 500), seria fiind completată şi cu două victorii în Billie Jean King Cup (contra României).

Cele două jucătoare s-au înfruntat o singură dată, în 2018, în sferturi la Montreux, Swiatek impunându-se cu 2-6, 6-1, 6-2. Gabriela Ruse va primi pentru participarea sa un cec de 13.176 de euro şi 80 de puncte WTA.

Ruse va continua la dublu, alături de ucraineanca Marta Kostiuk, urmând să joace în optimi contra rusoaicelor Veronika Kudermetova/Anastasia Pavlyucenkova.

